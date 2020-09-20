RU

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як фотографуються дівчатка і хлопчики: Влад Яма наочно показав різницю

Автор: Марина Настевич

Суддя "Танців з зірками" відвідав з дружиною мальовниче місце

Відомий український хореограф і незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма обожнює свою дружину Ліліану і маленького сина Леона. Родина дуже любить подорожувати і робить це за будь-якої можливості - так, в перерві між зйомками "Танців з зірками" вони встигли вибратися на Азовське море.

Також зіркова пара заїхала на мальовнича Рожеве озеро в Херсонській області, де вони влаштували яскраву фотосесію. Ефектними кадрами, на яких відображена в основному Ліліана, Влад поділився у своєму Instagram-акаунті.

У підпису хореограф жартівливо розповів, у чому принципова різниця між тим, як дівчата фотографуються, і як це роблять хлопці. Ну і наочно показав на знімках!

Зазначимо, що його дружина по-всякому позувала на висохлій ділянці озера, де залишилося багато солі на поверхні. Сам Яма ж зробив лише одне фото.

"ДІВЧИНКА:
-Сфоткай, будь ласка...
-Так, щоб ноги довгі були...
-Тепер трохи крупніше, від колін...
-Ще більше...
-Ближче...
-Тобто далі...
-А зараз «типу я йду»...
-І силуетом...
-І руки крупно...
-Ще парочку...

ХЛОПЧИК:
-А мене - просто щоб сіль було видно", - поділився враженнями від фотосету з дружиною Влад.

Влад Яма з дружиною влаштували ефектну фотосесію на Рожевому озері на Херсонщині (фото: instagram.com/vladyama_official)

Зазначимо, що дівчина позувала в коротких сірих шортах і чорному топіку, захоплюючи тонкою талією і витонченою фігурою.

Популярні новини

У коментарі під публікацією Ліліана похвалила чоловіка за гарні фото.

"Ну ж молодець! Впорався!" - написала вона.

Фоловери з нею повністю погодилися і залишили парі багато теплих слів.

  • Яка красива пара, дивитися на вас - неймовірне задоволення
  • Супер кльова пара!!!
  • За кожною великою жінкою і запаморочливим кадром стоять 149 невдалих...така наша сутність
  • так Так)) один в один. а ви - класні
  • З такою моделлю кожен може стати геніальним фотографом
  • Прям любо глянути на Вашу пару, Ви обидва такі милі та позитивні!
  • Як Владу пощастило!!!)) Завжди милуюся Вами.
  • Красуня , королєвішна!!!! Фотки супер, я теж мрію там побувати!!!!
  • Ви просто супер,красуня
  • Чудова модель у супер фотографа

Раніше Влад Яма показав, як з родиною відпочиває на Азовському морі. На фото потрапили відразу три покоління родини Ям.

Також повідомлялося, що Влад Яма побалував фотосетом з дружиною і сином і розповів, що сім'я для нього – головне.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Влад ЯмаТанцы со звездами