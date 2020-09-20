Як фотографуються дівчатка і хлопчики: Влад Яма наочно показав різницю

Відомий український хореограф і незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма обожнює свою дружину Ліліану і маленького сина Леона. Родина дуже любить подорожувати і робить це за будь-якої можливості - так, в перерві між зйомками "Танців з зірками" вони встигли вибратися на Азовське море.

Також зіркова пара заїхала на мальовнича Рожеве озеро в Херсонській області, де вони влаштували яскраву фотосесію. Ефектними кадрами, на яких відображена в основному Ліліана, Влад поділився у своєму Instagram-акаунті.

У підпису хореограф жартівливо розповів, у чому принципова різниця між тим, як дівчата фотографуються, і як це роблять хлопці. Ну і наочно показав на знімках!

Зазначимо, що його дружина по-всякому позувала на висохлій ділянці озера, де залишилося багато солі на поверхні. Сам Яма ж зробив лише одне фото.

"ДІВЧИНКА:

-Сфоткай, будь ласка...

-Так, щоб ноги довгі були...

-Тепер трохи крупніше, від колін...

-Ще більше...

-Ближче...

-Тобто далі...

-А зараз «типу я йду»...

-І силуетом...

-І руки крупно...

-Ще парочку...

⠀

ХЛОПЧИК:

-А мене - просто щоб сіль було видно", - поділився враженнями від фотосету з дружиною Влад.

Влад Яма з дружиною влаштували ефектну фотосесію на Рожевому озері на Херсонщині (фото: instagram.com/vladyama_official)

Зазначимо, що дівчина позувала в коротких сірих шортах і чорному топіку, захоплюючи тонкою талією і витонченою фігурою.

У коментарі під публікацією Ліліана похвалила чоловіка за гарні фото.

"Ну ж молодець! Впорався!" - написала вона.

Фоловери з нею повністю погодилися і залишили парі багато теплих слів.

Яка красива пара, дивитися на вас - неймовірне задоволення

Супер кльова пара!!!

За кожною великою жінкою і запаморочливим кадром стоять 149 невдалих...така наша сутність

так Так)) один в один. а ви - класні

З такою моделлю кожен може стати геніальним фотографом

Прям любо глянути на Вашу пару, Ви обидва такі милі та позитивні!

Як Владу пощастило!!!)) Завжди милуюся Вами.

Красуня , королєвішна!!!! Фотки супер, я теж мрію там побувати!!!!

Ви просто супер,красуня

Чудова модель у супер фотографа

Раніше Влад Яма показав, як з родиною відпочиває на Азовському морі. На фото потрапили відразу три покоління родини Ям.

Також повідомлялося, що Влад Яма побалував фотосетом з дружиною і сином і розповів, що сім'я для нього – головне.