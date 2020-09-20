Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

Судья "Танцев со звездами" посетил с женой живописное место
Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма обожает свою жену Лилиану и маленького сына Леона. Семейство очень любит путешествовать и делает это при любой возможности - так, в перерыве между съемками "Танцев со звездами" они успели выбраться на Азовское море.
Также звездная пара заехала на живописное Розовое озеро в Херсонской области, где они устроили яркую фотосессию. Эффектными кадрами, на которых запечатлена в основном Лилиана, Влад поделился в своем Instagram-аккаунте.
В подписи хореограф шутливо рассказал, в чем принципиальная разница между тем, как фотографируются девушки, и как это делают парни. Ну и показал наглядно на снимках!
Отметим, что его супруга по-всякому позировала на высохшем участке озера, где осталось много соли на поверхности. Сам Яма же сделал лишь одно фото.
"ДЕВОЧКА:
-Сфоткай, пожалуйста...
-Так, чтобы ноги длинные были...
-Теперь чуть крупнее, от колен...
-Ещё крупнее...
-Ближе...
-В смысле дальше...
-А сейчас «типа я иду»...
-И силуэтом...
-И руки крупно...
-Ещё парочку...
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МАЛЬЧИК:
-А меня - просто чтобы соль было видно", - поделился впечатлениями от фотосета с супругой Влад.
Влад Яма с женой устроили эффектную фотосессию на Розовом озере на Херсонщине (фото: instagram.com/vladyama_official)
Отметим, что девушка позировала в коротких серых шортах и черном топике, восхищая тонкой талией и изящной фигурой.
В комментарии под публикацией Лилиана похвалила мужа за красивые фото.
"Ну молодец же! Справился!" - написала она.
Фолловеры с ней полностью согласились и оставили паре много теплых слов.
Ранее Влад Яма показал, как с семьей отдыхает на Азовском море. На фото попали сразу три поколения семейства Ям.
Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.