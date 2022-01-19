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Гаспар Ульєль помер: топ-5 фільмів відомого французького актора, які ми полюбили

Автор: Тетяна Турчанікова

Всесвітньо відомий французький актор Гаспар Ульєль, який запам'ятався не тільки своїми ролями, але і модельними роботами – Гаспар був обличчям модного будинку Шанель, трагічно помер на 37 році життя.

Актор отримав серйозну травму під час катання на гірських лижах на курорті Ла-Розьєр в Альпах 18 січня.

Як повідомляє bfmtv.com, актора знайшли без свідомості з черепно-мозковою травмою, Гаспар зіткнувся з іншим лижником. Актора терміново доставили в госпіталь, але врятувати чоловіка не вдалося: він помер, не приходячи до тями.

У актора залишилася сім'я: дружина – французька модель і співачка Гаеллі П'єтрі, і шестирічний син.

Актор вважався одним з найкрасивіших французів (фото: instagram.com/gaspard_ulliel)

Гаспар Ульєль: найзнаменитіші фільми, які полюбилися глядачам

  • Довгі заручини

Перша світова війна. П'ять французьких солдатів опиняються під трибуналом, їх звинувачують у тому, що вони навмисно завдали собі каліцтва, боячись ранкової атаки. Солдати засуджені до смерті, їх оставляютт на нейтральній смузі між двома лініями фронту, після чого про них нічого не відомо.

Дружина одного з героїв, Матильда, відмовляється вірити, що її коханий помер, вона проводить власне розслідування, в спробах дізнатися, що ж сталося насправді.

  • Ганнібал: Сходження

Початок шляху найрозумнішого і хитрого маніяка на всі часи. Хлопцеві було всього шість років, коли на його очах була вбита вся його сім'я. Пізніше він переїжджає до Франції, а потім і в США, де отримує блискучу освіту психіатра.

Здавалося б, з такими талантами і привілеями його чекає успішне і щасливе життя! Так, якби не жага помсти за жорстоке вбивство сім'ї, яка все більше розгорається в чоловікові...

  • Сен-Лоран. Стиль це я

Фільм, присвячені всесвітньо відомому дизайнеру Ів Сен-Лорану. Це ім'я знайоме кожному, навіть тим, хто далекий від світу моди!

Фільм зображує особистість великого кутюр'є в реалістичних тонах, сюжет побудований на спогадах Лорана: не обійшлося без алкоголю, наркотиків і, звичайно, любові. Незважаючи на блискучу кар'єру, успіх і славу, як виявилося, талановита людина з сигарою... була неймовірно самотньою.

  • Це всього лише кінець світу

Успішний письменник Луї повертається відвідати матір і рідних у свій дім, який сам же покинув 12 років тому. Тоді талановитій ті легко ранимій молодій людині було занадто складно ужитися з егоцентричної матір'ю і родичами, що не розуміють його.

Незважаючи на побоювання чоловіка, тут його чекають і люблять. Але, як виявляється, він приїхав не просто так – у нього є таємниця, і надовго в рідних краях він не затримається.

  • Спокуса

Сібіл завжди мріяла вивчати психологію, тож робота практикуючим психологом принесла їй визнання і безліч вдячних пацієнтів.

Бажаючи зробити у своїй кар'єрі паузу, щоб випустити власну книгу, Сібіл зводить практику до нуля. Саме в цей момент до неї звертається дівчина на ім'я Марго і благає терміново її прийняти. Пошкодувавши відчайдушну дівчину, Сібіл погоджується, навіть не підозрюючи, що ця зустріч змінить її життя назавжди.

Раніше повідомлялося, що не стало легенди моди Андре Леона Теллі.

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