Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: "солодка цукерка"

На знімках Леся позує на білосніжній яхті. Для морської прогулянки вона одягла білий топ і кокетливі шортики з високою посадкою і ніжним квітковим принтом. Зірка накинула на плечі ніжний лавандовий світшот, прикрившись від вітру. В якості аксесуарів Леді Ле вибрала трендові багатошарові прикраси - перлинні намиста і масивний золотий ланцюжок з кулоном, на зап'ясті – годинник і парочка витончених браслетів.

Леся не втрималася і показала свій середземноморський обід – устриці і мідії.

Леся показала прогулянку на яхті і обід з делікатесів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Best of the day (найкраще за день)", - коротко, але інформативно підписала англійською фотозвіт про проведений час Леді Ле

Багато шанувальників оцінили не тільки свою улюбленицю, але і її вбрання – їм сподобалися оригінальні легкі шорти ведучої з ніжним квітковим принтом.