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Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: "солодка цукерка"

Новость на русском →
Чорногорія, Понеділок 26 липня 2021 09:57
Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: "солодка цукерка" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Нікітюк закінчила зйомки нового сезону популярного телепроекту і вирішила відновити сили на популярному курорті. Вона вибрала для відпустки мальовничу Чорногорію. Леді Ле купається, загоряє в своє задоволення, весело проводить час з друзями і насолоджується гастрономічними місцевими делікатесами.

Ведуча не втрималася і поділилася парочкою нових ефектних кадрів в Instagram.

На знімках Леся позує на білосніжній яхті. Для морської прогулянки вона одягла білий топ і кокетливі шортики з високою посадкою і ніжним квітковим принтом. Зірка накинула на плечі ніжний лавандовий світшот, прикрившись від вітру. В якості аксесуарів Леді Ле вибрала трендові багатошарові прикраси - перлинні намиста і масивний золотий ланцюжок з кулоном, на зап'ясті – годинник і парочка витончених браслетів.

Леся не втрималася і показала свій середземноморський обід – устриці і мідії.

Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: &quot;солодка цукерка&quot;

Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: &quot;солодка цукерка&quot;

Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: &quot;солодка цукерка&quot;

Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: &quot;солодка цукерка&quot;

Леся показала прогулянку на яхті і обід з делікатесів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Best of the day (найкраще за день)", - коротко, але інформативно підписала англійською фотозвіт про проведений час Леді Ле

Багато шанувальників оцінили не тільки свою улюбленицю, але і її вбрання – їм сподобалися оригінальні легкі шорти ведучої з ніжним квітковим принтом.

  • Красуня
  • Фея-фіалка
  • Дівчина-мрія
  • Шикарне фото
  • Прекрасна
  • Милі шортики. Сама красуня нереальна
  • Зірка на ім'я Сонце
  • Розкішна крихітка
  • Леся, ти просто бомба
  • Солодка цукерка, не втрачайте свою індивідуальність, за це вас люблять...
  • Які гарні шорти

Нагадаємо, що в Чорногорії також відпочиває і онучка Софії Ротару Соня Євдокименко. Дівчина насолоджується мальовничими пейзажами на популярному курорті в компанії нареченого Дениса Жаданова, мами Світлани і тата Руслана.

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Леся Нікітюк
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