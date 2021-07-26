Леся Нікітюк в мікротопі і кокетливих шортиках відтягнулася на яхті: "солодка цукерка"
Леся Нікітюк закінчила зйомки нового сезону популярного телепроекту і вирішила відновити сили на популярному курорті. Вона вибрала для відпустки мальовничу Чорногорію. Леді Ле купається, загоряє в своє задоволення, весело проводить час з друзями і насолоджується гастрономічними місцевими делікатесами.
Ведуча не втрималася і поділилася парочкою нових ефектних кадрів в Instagram.
На знімках Леся позує на білосніжній яхті. Для морської прогулянки вона одягла білий топ і кокетливі шортики з високою посадкою і ніжним квітковим принтом. Зірка накинула на плечі ніжний лавандовий світшот, прикрившись від вітру. В якості аксесуарів Леді Ле вибрала трендові багатошарові прикраси - перлинні намиста і масивний золотий ланцюжок з кулоном, на зап'ясті – годинник і парочка витончених браслетів.
Леся не втрималася і показала свій середземноморський обід – устриці і мідії.
Леся показала прогулянку на яхті і обід з делікатесів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Best of the day (найкраще за день)", - коротко, але інформативно підписала англійською фотозвіт про проведений час Леді Ле
Багато шанувальників оцінили не тільки свою улюбленицю, але і її вбрання – їм сподобалися оригінальні легкі шорти ведучої з ніжним квітковим принтом.
- Красуня
- Фея-фіалка
- Дівчина-мрія
- Шикарне фото
- Прекрасна
- Милі шортики. Сама красуня нереальна
- Зірка на ім'я Сонце
- Розкішна крихітка
- Леся, ти просто бомба
- Солодка цукерка, не втрачайте свою індивідуальність, за це вас люблять...
- Які гарні шорти
Нагадаємо, що в Чорногорії також відпочиває і онучка Софії Ротару Соня Євдокименко. Дівчина насолоджується мальовничими пейзажами на популярному курорті в компанії нареченого Дениса Жаданова, мами Світлани і тата Руслана.