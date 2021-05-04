Очі - агати, губи - травень: Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, святкує день народження - 4 травня їй виповнилося 34 роки. Чоловік виконавиці, продюсер і репер Потап зворушливо привітав кохану.
На своїй сторінці в Instagram він виклав архівне фото Насті з їхнього весілля, яке відбулося 23 травня 2019 року.
На знімку артистка відображена в мереживній весільній сукні з глибоким декольте і ефектним макіяжем. Вона пронизливо дивиться в об'єктив.
Настя Каменських на весіллі з Потапом в 2019 році (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап же присвятив коханій ніжний вірш власного твору.
"Очі - Агати
Губи - Травень
Ти виткана з тисячі
Стежок в рай
Я - Кастл твій,
Вбережу від штормів зухвалих
Ти як за Кам'яною стіною
Моя Каменських
Я люблю тебе @kamenskux love u baby HBD", - зворушливо написав продюсер.
Каменських оцінила послання чоловіка і відповіла йому в коментарі.
"Ти-любов", - зізналася співачка.
Шанувальники прийшли в захват від такого сюрпризу Потапа і приєдналися до привітань.
- Якщо мій чоловік не буде мене так любити, навіщо мені взагалі чоловік?!
- Все, дівчата, я знову плачу. Зірочка наша, з днем народження
- Ось це чоловік привітав свою жінку!!!! Потап, респект!!! А Настю з Днем народження!
- Як красиво
- З іменинницею! Настя заслуговує тільки найкращого
- Вітаю таку чарівну дівчину!!!
- Як красиво про любов з любов'ю
- Вау, які рядки. новий трек?
- З Днем народження вашу принцесу!
- Прекрасні слова
- Яка ж вона, нереальна красуня!!! Вітаю, ви крутишки!!
Раніше Настя Каменських розчулила ніжними романтичними фото в обіймах чоловіка, зробленими на березі океану.