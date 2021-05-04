Очі - агати, губи - травень: Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, святкує день народження - 4 травня їй виповнилося 34 роки. Чоловік виконавиці, продюсер і репер Потап зворушливо привітав кохану.

На своїй сторінці в Instagram він виклав архівне фото Насті з їхнього весілля, яке відбулося 23 травня 2019 року.

На знімку артистка відображена в мереживній весільній сукні з глибоким декольте і ефектним макіяжем. Вона пронизливо дивиться в об'єктив.

Настя Каменських на весіллі з Потапом в 2019 році (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же присвятив коханій ніжний вірш власного твору.

"Очі - Агати

Губи - Травень

Ти виткана з тисячі

Стежок в рай

Я - Кастл твій,

Вбережу від штормів зухвалих

Ти як за Кам'яною стіною

Моя Каменських

Я люблю тебе @kamenskux love u baby HBD", - зворушливо написав продюсер.

Каменських оцінила послання чоловіка і відповіла йому в коментарі.

"Ти-любов", - зізналася співачка.

Шанувальники прийшли в захват від такого сюрпризу Потапа і приєдналися до привітань.