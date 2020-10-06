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Гола в душі: "ангел" Victoria's Secret Алексіна Грем блиснула пружними сідницями на домашньому фото

Автор: Lite

Модель показала, як приймає душ

30-річна модель Victoria's Secret Алексіна Грем завжди ділиться своїми відвертими фото з шанувальниками. Але цього разу дівчина просто приголомшила своїх фоловерів! Справа в тому, що вогненний "ангел" популярного білизняного бренду виставила свій Instargam фото, де вона повністю оголена. Модель показала, як вона приймає душ. "Понеділок", – лаконічно підписала знімок рудоволоса красуня.

Нове фото Алексыни Грем (фото: instagram.com/alexinagraham)

На фото дівчина повернула голову і дивиться на автора знімка, злегка здивована, ніби не очікувала, що її фотографують. З одягу на ный немає нічого, і можна розгледіти пружні сідниці, ноги і спину. Волосся Алексіна зібрала в стильний пучок, щоб не промочити його.

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Алексіна Грем активна в мережі (фото: instagram.com/alexinagraham)

Хто фотографує красуню, на знімку не видно, але шанувальники тут же стали гадати, чи це не нова любов у їх улюбленої моделі? На світлині у відблисках душової кабінки видно тільки ліжко, не прибране, ніби з нього тільки-тільки встали.

"Немає нічого прекраснішого, ніж красива жінка її у костюмі, в якому вона народилася", "Як пережити таку красу, яка звалилася на мене в стрічці Инстаграма?", "Крутяк, як сексуально виглядає!", "Сподіваємося, це був приємний душ", – тут же кинулися писати шанувальники під фото зірки.

Нагадаємо, раніше Алексіна в компанії ще одного "ангела" Барбара Палвін знялися в новій рекламній кампанії спідньої білизни.

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