Голлівудська актриса і модель 4 роки живе на вулиці: змінилася до не впізнавання (фото)

Колишня дружина зірки "Рятувальники Малібу" Джеремі Джексона Лоні Уіллісон нещодавно була помічена на вулицях Веніс-Біч, після того, як зникла з поля зору громадськості два роки тому. Колишня фітнес-модель стала бездомною приблизно у 2016 році та продовжує страждати від пристрасті до кристалічного метамфетаміну і різних психічних проблем зі здоров'ям.

Запихаючи всі свої речі у візок для покупок, Уіллісон розповіла в коментарі The Sun в суботу, що у неї "все в порядку". Також артистка зізналася, що не спілкується зі своїм колишнім чоловіком.

Лоні Уіллісон (фото: the-sun.com)

"Я не розмовляла з Джеремі. Я не хочу розмовляти зі своїми друзями, у мене все в порядку. Я не хочу, щоб мені хтось допомагав", - підкреслила екс-зірка.

Лоні була одружена з Джеремі з 2012 року до їх бурхливого розлучення у 2014 році. Одного разу вона звинуватила актора в спробі задушити її в нападі люті.

У коментарі виданню жінка наполягала, що "може жити самостійно" і що у неї є "все, що потрібно прямо тут" завдяки багатій природі цього району.

"У мене немає мобільного телефону. У мене є їжа і місце для сну. Я отримую гроші тут і там, також є їжа в сміттєвих баках і поряд з магазинами. Тут їх багато", - сказала вона.

Лоні Уіллісон (фото: the sun.com)

Варто відзначити, що раніше Лоні колись прикрашала обкладинку австралійського журналу Glam Fit. Зараз у неї немає великої кількості зубів, вона зробила зачіску піксі та пофарбувала волосся в рожевий колір.

"Ніхто насправді не піклується про мене, і я не хочу їх бачити, вони не хочуть мене бачити", - заявила Лоні виданню, попри те, що її друзі організували для неї дві спроби лікування від наркозалежності у 2018 році.

Нагадаємо, що раніше Різ Візерспун довела, що практично не змінилася за 24 роки.

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