Голливудская актриса и модель 4 года живет на улице: изменилась до не узнавания (фото)

Бывшая жена звезды "Спасатели Малибу" Джереми Джексона Лони Уиллисон была недавно замечена на улицах Венис-Бич, после того, как исчезла из поля зрения общественности два года назад. Бывшая фитнес-модель стала бездомной примерно в 2016 году и продолжает страдать от пристрастия к кристаллическому метамфетамину и различных психических проблем со здоровьем.

Запихивая все свои вещи в тележку для покупок, Уиллисон рассказала в комментарии The Sun в субботу, что у нее "все в порядке". Также артистка призналась, что не общается со своим бывшим супругом.

Лони Уиллисон (фото: the-sun.com)

"Я не разговаривала с Джереми. Я не хочу разговаривать со своими друзьями, у меня все в порядке. Я не хочу, чтобы мне кто-то помогал", - подчеркнула экс-звезда.

Лони была замужем за Джереми с 2012 года до их бурного развода в 2014 году. Однажды она обвинила актера в попытке задушить ее в приступе ярости.

В комментарии изданию женщина настаивала, что "может жить самостоятельно" и что у нее есть "все, что нужно прямо здесь" благодаря богатой природе этого района.

"У меня нет мобильного телефона. У меня есть еда и место для сна. Я получаю деньги здесь и там, и есть еда в мусорных баках и рядом с магазинами. Здесь их много", - сказала она.

Лони Уиллисон (фото: the-sun.com)

Стоит отметить, что ранее Лони когда-то украшала обложку австралийского журнала Glam Fit. Сейчас у нее нет большого количества зубов, волосы были уложены в прическу пикси и выкрашены в розовый цвет.

"Никто на самом деле не заботится обо мне, и я не хочу их видеть, они не хотят меня видеть", - заявила Лони изданию, несмотря на то, что ее друзья организовали для нее две попытки лечения от наркозависимости в 2018 году.

Напомним, что ранее Риз Уизерспун доказала, что практически не изменилась за 24 года.

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