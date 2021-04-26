Голос країни 2021: переможець показав талісман, який допоміг йому виграти шоу

Суперфінал Голосу країни 2021 приніс перемогу зірковому тренеру-дебютанту Наді Дорофєєвій та її 25-річному підопічному Сергію Лазановському. Хлопець підкорили глядачів своєю щирістю і душевністю. І більшість із них віддали свої голоси саме йому. Надя і Сергій розповіли про свої почуття та емоції і зробили несподівані заяви.

Сергій зізнався, що після перемоги всю ніч не спав, емоції переповнюють молодого артиста, і він досі не вірить в те, що трапилося.

Зіркова наставниця хлопця згадала про знакову подію, яка перевернула долю її пыдопічного. Хлопець пішов після вокальних нокаутів, але завдяки глядацькому голосуванню, повернувся на проект. Це стало вирішальним на шляху до перемоги.

Надя Дорофєєва і Сергій Лазановський не приховують щастя (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

"Він мені тоді сказав: "Якщо б ти мене залишила, я б своє місце віддав Ірі!" Ми з ним настільки відчували кожен етап! Я закохана в те, як він реагував на кожному етапі. Він взагалі не вірив у те, що з ним це відбувається. Я так рада, що в цьому році можна повернути того, хто вилетів. Це подарувало йому крила. І він зробив такий стрибок!" - емоційно висловилася Надя.

Сергій зізнався, що під час участі в шоу носив особливий талісман і навіть показав його. Хлопець розповів, що перед проектом зробив сам браслет і вирішив збирати в ньому всю енергію, яка допоможе прийти до перемоги. Але потім відмовився від цієї ідеї. Він зізнався, що колись колега по театру подарувала кулончик у вигляді янголятка, і він саме він став для хлопця справжнім талісманом.

У Наді і Сергія є плани, але розкривати їх співачка поки не збирається, зате дала обіцянку переможцю. "Ми вже домовилися, що їдемо в гості до Сергія, в Попельники", - повідомила співачка про намір відвідати батьківщину свого підопічного.

Надя та Сергій поділилася своїми емоціями та враженнями