Шоу "Голос країни" кардинально зміниться в новому сезоні: з'явилося відео з-за лаштунків

Шоу "Голос країни. Перезавантаження" стартує вже дуже скоро. Глядачі зможуть побачити 11 сезон пісенного проекту, в якому зіркові тренери вибирають талановитих учасників і потім змагаються між собою за перемогу.

Що незвичайного чекає шанувальників проекту, які кардинальні зміни в новому сезоні, що відбувається на знімальному майданчику і за його лаштунками, йдеться в сюжеті ТСН.

Учасники намагаються приховати хвилювання, дзвонять родичам в очікуванні своєї черги. Всіх претендентів на перемогу в шоу вибирали онлайн із понад 5 тисяч осіб. І тільки трохи більше сотні талановитих голосів спромоглися виступити на сцені "Голосу країни" в надії повернути суддівські крісла.

Організатори обіцяють, що новий сезон буде не схожий на десять попередніх, саме тому він називається "Перезавантаження".

Географія проекту різна - з усіх куточків України та світу. На сцену вийдуть навіть заслужені артисти України. Приміром, актор Віталій Борисюк, він же чоловік Ольги Сумської.

Організатори оновили декорації, оновили формат, рідні підтримують учасників онлайн, а мікрофон їм подає робот. Температуру учасникам перед виходом на сцену також міряє робот, він же обробляє руки антисептиком.

Голос країни. Перезавантаження (відео: ТСН)

Нагадаємо, що тренерами проекту "Голос країни. Перезавантаження" стануть Тіна Кароль, Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Діма Монатік (MONATIK) та Олег Винник. Останній сяде в тренерське крісло вперше.

А ось ведучими шоу на 1+1 стануть улюблена телепара українців - Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Раніше ми писали, як змінилися і чим займаються найзірковіші учасники "Голос. Діти".