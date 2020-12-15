Шоу "Голос країни" кардинально изменится в новом сезоне: появилось видео из-за кулис

Шоу "Голос країни. Перезавантаження" стартует уже очень скоро. Зрители смогут увидеть 11 сезон песенного проекта, в котором звездные тренеры выбирают талантливых участников и затем соревнуются между собой за победу.

Что необычного ждет поклонников проекта, какие кардинальные перемены в новом сезоне, что происходит на съемочной площадке и за ее кулисами, говорится в сюжете ТСН.

Участники стараются скрыть волнение, звонят родственникам в ожидании своей очереди. Всех претендентов на победу в шоу выбирали онлайн из более 5 тысяч человек. И только немногим больше сотни талантливых голосов удосужились выступить на сцене "Голоса країни" в надежде повернуть судейские кресла.

Организаторы обещают, что новый сезон будет не похож на десять предыдущих, именно поэтому он называется "Перезагрузка".

География проекта разная - со всех уголков Украины и мира. На сцену выйдут даже заслуженные артисты Украины. К примеру, актер Виталий Борисюк, он же супруг Ольги Сумской.

Организаторы обновили декорации, обновили формат, родные поддерживают участников онлайн, а микрофон им подает робот. Температуру участникам перед выходом на сцену также меряет робот, он же обрабатывает руки антисептиком.

Голос країни. Перезавантаження (видео: ТСН)

Напомним, что тренерами проекта "Голос країни. Перезавантаження" станут Тина Кароль, Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Дима Монатик (MONATIK) и Олег Винник. Последний сядет в тренерское кресло в первый раз.

А вот ведущими шоу на 1+1 станут любимая телепара украинцев - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Ранее мы также писали, как изменились и чем занимаются самые звездные участники "Голос. Дети".