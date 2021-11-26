Голі соски, вставні сідниці і пропаганда насильства: найбільш провокаційні фото Мадонни, за які її засуджують в мережі

63-річна Мадонна влаштувала нову провокаційну фотосесію, яку запостила в Instagram. На серії знімків вона позує напівголою на ліжку, над якою висить ангел. Підписники сприйняли таку зйомку неоднозначно. Багато хто побачив в ній надмірну сексуальність та агресивність, а також визнали недоречною. Були й ті, хто похвалив зірку за сміливість і вдалу тематику. А ось соцмережа деякі фото видалила, так як на них було видно соски співачки, що обожнює провокацію.

"Я повторно публікую фотографії, видалені Instagram без попередження або повідомлення. Причина, як повідомили моєму SMM-менеджеру, полягала в тому, що була відкрита невелика частина мого соска. Мене все ще вражає те, що ми живемо в світі, де можна показувати кожен дюйм жіночого тіла, крім соска. Начебто це єдина частина жіночої анатомії, яка може бути сексуалізована! Соски годують немовлят! Хіба чоловічий сосок не може сприйматися як щось еротичне? А як щодо жіночої дупи, яка ніде не піддається цензурі? Як добре, що мені вдалося зберегти розум після цих чотирьох десятиліть цензури, сексизму, ейджизму і жінконенависництва", - написала Мадонна. До слова, цього разу вона прикрила соски емодзі у вигляді сердечок.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли фото Мадонни викликали загальний осуд. Не так давно вона виставила знімок з фотографом Стівеном Кляйном, який приставив їй до горла ніж, звичайно ж жартома. Але в мережі визнали, що це буквально пропаганда насильства. Раніше ж Мадонна провокувала своїми оголеними фото, демонструючи оголені сідниці, явно силіконові, ік вважають в мережі, і груди. Окрема тема для обурень фанатів - її відверті фото з молодим бойфрендом.

Мадонна на епатажних фото (фото: instagram.com/madonna)