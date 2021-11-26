Голі соски, вставні сідниці і пропаганда насильства: найбільш провокаційні фото Мадонни, за які її засуджують в мережі

63-річна Мадонна влаштувала нову провокаційну фотосесію, яку запостила в Instagram. На серії знімків вона позує напівголою на ліжку, над якою висить ангел. Підписники сприйняли таку зйомку неоднозначно. Багато хто побачив в ній надмірну сексуальність та агресивність, а також визнали недоречною. Були й ті, хто похвалив зірку за сміливість і вдалу тематику. А ось соцмережа деякі фото видалила, так як на них було видно соски співачки, що обожнює провокацію.
Такий стан речей не влаштував Мадонну і вона запостила їх заново, супроводивши лютою промовою.
"Я повторно публікую фотографії, видалені Instagram без попередження або повідомлення. Причина, як повідомили моєму SMM-менеджеру, полягала в тому, що була відкрита невелика частина мого соска. Мене все ще вражає те, що ми живемо в світі, де можна показувати кожен дюйм жіночого тіла, крім соска. Начебто це єдина частина жіночої анатомії, яка може бути сексуалізована! Соски годують немовлят! Хіба чоловічий сосок не може сприйматися як щось еротичне? А як щодо жіночої дупи, яка ніде не піддається цензурі? Як добре, що мені вдалося зберегти розум після цих чотирьох десятиліть цензури, сексизму, ейджизму і жінконенависництва", - написала Мадонна. До слова, цього разу вона прикрила соски емодзі у вигляді сердечок.
Варто відзначити, що це не перший раз, коли фото Мадонни викликали загальний осуд. Не так давно вона виставила знімок з фотографом Стівеном Кляйном, який приставив їй до горла ніж, звичайно ж жартома. Але в мережі визнали, що це буквально пропаганда насильства. Раніше ж Мадонна провокувала своїми оголеними фото, демонструючи оголені сідниці, явно силіконові, ік вважають в мережі, і груди. Окрема тема для обурень фанатів - її відверті фото з молодим бойфрендом.
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