Горбунов та Осадча без макіяжу показали свій особливий передсвятковий ритуал

Юрій привів Катю в шоурум, де вони і зробили селфі на тлі розвішаних моделей чоловічого верху. Юрій був у шапці, а Катя з'явилася без макіяжу у картатій сорочці і накинула на плечі білий пуховик. До речі, шоумен також позував у білосніжній куртці – у пари вийшов повноцінний total white family look.

"На День Святого Валентина треба ж щось дарувати!" - залишив пояснення до фото Юрій.

Шанувальники вирішили, що фото життєве і без прикрас, що нітрохи не псує враження від кадру.

Катя і Юрій сходили на передсвятковий шопінг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрію і Каті дісталися компліменти від підписників: "Ви прекрасна пара", "Ви такі гармонійні", "Гарненькі".

А от Катя на свій сторінці заявила, що під час пандемії стала справжнім шанувальником онлайн-шопінгу. "Вже точно рік, як я майже не ходжу до магазинів. Але в моєму житті з'єднання явилася доставка нон-стоп", - зізналася вона.

Також Юрій показав, як коротає з дружиною затишний зимовий вечір. Пара розслаблялася біля телевізора за переглядом "Світського життя".

Катя і Юрій коротали передсвятковий вечір вдома (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя в День всіх закоханих не залишила коханого без привітання. "Be my Valentine. З тобою 14 лютого щодня. Все решта особисто", - заінтригувала ведуча в підписі до спільного фото з чоловіком.

Катя зізналася Юрію в почуттях (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов є сусідами іншої зіркової пари – Потапа і Насті Каменських. Вони проживають в одному котеджному містечку, крім того, репер – хрещений батько сина ведучих Івана.