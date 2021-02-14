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Горбунов та Осадча без макіяжу показали свій особливий передсвятковий ритуал

Автор: Lite

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Вони разом вдома і на роботі, прекрасно ладнають і виховують спільного синочка Івана, якого все ще ховають від сторонніх очей. Не дивно, що День Святого Валентина для пари ще один привід нагадати про почуття один до одного.

Чим парочка зайнялася напередодні 14 лютого, Юрій показав в Instagram.

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Юрій привів Катю в шоурум, де вони і зробили селфі на тлі розвішаних моделей чоловічого верху. Юрій був у шапці, а Катя з'явилася без макіяжу у картатій сорочці і накинула на плечі білий пуховик. До речі, шоумен також позував у білосніжній куртці – у пари вийшов повноцінний total white family look.

"На День Святого Валентина треба ж щось дарувати!" - залишив пояснення до фото Юрій.

Шанувальники вирішили, що фото життєве і без прикрас, що нітрохи не псує враження від кадру.

Катя і Юрій сходили на передсвятковий шопінг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрію і Каті дісталися компліменти від підписників: "Ви прекрасна пара", "Ви такі гармонійні", "Гарненькі".

А от Катя на свій сторінці заявила, що під час пандемії стала справжнім шанувальником онлайн-шопінгу. "Вже точно рік, як я майже не ходжу до магазинів. Але в моєму житті з'єднання явилася доставка нон-стоп", - зізналася вона.

Також Юрій показав, як коротає з дружиною затишний зимовий вечір. Пара розслаблялася біля телевізора за переглядом "Світського життя".

Катя і Юрій коротали передсвятковий вечір вдома (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя в День всіх закоханих не залишила коханого без привітання. "Be my Valentine. З тобою 14 лютого щодня. Все решта особисто", - заінтригувала ведуча в підписі до спільного фото з чоловіком.

Катя зізналася Юрію в почуттях (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов є сусідами іншої зіркової пари – Потапа і Насті Каменських. Вони проживають в одному котеджному містечку, крім того, репер – хрещений батько сина ведучих Івана.

На днях знаменитості від душі повеселилися разом, покаталися на санках на території закритого містечка.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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