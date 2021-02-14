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Горбунов и Осадчая без макияжа показали свой особый предпраздничный ритуал

Автор: Lite

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Они вместе дома и на работе, прекрасно ладят и воспитывают совместного сыночка Ивана, которого все еще прячут от посторонних глаз. Не удивительно, что День Святого Валентина для пары еще один повод напомнить о чувствах друг к другу.

Чем парочка занялась накануне 14 февраля, Юрий показал в Instagram.

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Юрий привел Катю в шоурум, где они и сделали селфи на фоне развешенных моделей мужского верха. Юрий был в шапке, а Катя предстала без макияжа в клетчатой рубашке и набросила на плечи белый пуховик. К слову, шоумен также позировал в белоснежной куртке – у пары вышел полноценный total white family look.

"На День Святого Валентина треба ж щось дарувати!" - оставил пояснение к фото Юрий.

Поклонники решили, что фото жизненное и без прикрас, что ничуть не портит впечатление от кадра.

Катя и Юрий сходили на предпраздничный шоппинг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрию и Кате достались комплименты от подписчиков: "Вы прекрасная пара", "Вы такие гармоничные", "Хорошенькие".

А вот Катя на свой странице заявила, что во время пандемии стала настоящим поклонником онлайн-шоппинга. "Вже точно рік, як я майже не ходжу до магазинів. Але в моєму житті з‘явилася доставка нон-стоп", - призналась она.

Также Юрий показал, как коротает с женой уютный зимний вечер. Пара расслаблялась у телевизора за просмотром "Светской жизни".

Катя и Юрий коротали предпраздничный вечер дома (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя в День всех влюбленных не оставила любимого без поздравления. "Be my Valentine. З тобою 14 лютого щодня. Все решта особисто", - заинтриговала ведущая в подписи к совместному фото с мужем.

Катя призналась Юрию в чувствах (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов являются соседями другой звездной пары – Потапа и Насти Каменских. Они проживают в одном коттеджном городке, кроме того, рэпер – крестный отец сына ведущих Ивана.

На днях знаменитости от души повеселились вместе, покатались на санках и порезвились на территории закрытого городка.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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