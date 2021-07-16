Горбунов і Осадча топлес поніжилися в басейні і збентежили мережу: "спекотний кайф"
Катя Осадча насолоджується літніми днями - тепла пора року радує ведучу, яка, незважаючи на цікаве положення, активно працює і поєднує відпочинок з сім'єю з поїздками і походами на світські заходи. А ось вільний час цілком присвячує рідним і близьким.
Так, чоловік ведучої Юрій Горбунов показав в Instagram, як разом з дружиною купається в басейні біля будинку.
Катя з чоловіком обіймаються у воді і виглядають абсолютно щасливими. Варто звернути увагу, що теледіва вирішила поплавати без верху купальника. Ведуча обійшлася без макіяжу і завбачливо зібрала волосся ззаду.
"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді, коли прийти морози!"- звернувся до підписників Юрій.
Юрій і Катя позували в обнімку в басейні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники Каті і Юрія звернули увагу на те, що ведуча купається топлес. До слова, улюблений кумам залишив сердечка під постом Потап.
- Згодна, в таку спеку без ліфа краще
- Ой, все видно
- Все ближче підходимо до еротики
- Мені здається або вони повністю голі?! Катя груди засвітила
- Дуже-дуже-дуже красиве фото. Чекаємо з нетерпінням, коли ви оголосите стать майбутньої дитини
- Катя, ви неймовірно виглядаєте, чарівні
- Ви пара як з фільму "Службовий роман", а через 9 місяців народився хлопчик
- Дуже красиво. Спекотний кайф
- Ви прекрасна пара
До слова, в минулі вихідні Юрій вчив сина Ваню плавати в басейні, хлопчик купався разом із зірковим татом і освоював ази плавання.
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свою кавунову сукню. Фото було зроблено під час відпочинку за кордоном, ведуча позувала на яхті.