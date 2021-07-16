Горбунов і Осадча топлес поніжилися в басейні і збентежили мережу: "спекотний кайф"

Катя Осадча насолоджується літніми днями - тепла пора року радує ведучу, яка, незважаючи на цікаве положення, активно працює і поєднує відпочинок з сім'єю з поїздками і походами на світські заходи. А ось вільний час цілком присвячує рідним і близьким.

Так, чоловік ведучої Юрій Горбунов показав в Instagram , як разом з дружиною купається в басейні біля будинку.

Катя з чоловіком обіймаються у воді і виглядають абсолютно щасливими. Варто звернути увагу, що теледіва вирішила поплавати без верху купальника. Ведуча обійшлася без макіяжу і завбачливо зібрала волосся ззаду.

"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді, коли прийти морози!"- звернувся до підписників Юрій.

Юрій і Катя позували в обнімку в басейні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники Каті і Юрія звернули увагу на те, що ведуча купається топлес. До слова, улюблений кумам залишив сердечка під постом Потап.

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До слова, в минулі вихідні Юрій вчив сина Ваню плавати в басейні, хлопчик купався разом із зірковим татом і освоював ази плавання.