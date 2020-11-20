Гаряча домогосподарка: Слава з НеАнгелів в боді і сітчастих колготках розбурхала мережу

Слава Камінська з гурту НеАнгели часто радує шанувальників пікантними фото, відкрито демонструючи жіночність, сексуальність і стрункі форми. В її арсеналі є не тільки професійні відверті фотосети, але і спокусливі аматорські, наприклад, зроблені під час відпочинку. На цей раз локацією для ефектної зйомки стала кухня.

Зірка позувала у всеозброєнні – в сітчастих панчохах тілесного кольору, чорному боді, з яскравим макіяжем, зробивши акцент на виразні smoky eyes. Вона ніби нарочито недбало перекинула волосся на одну сторону, схиливши голову на бік, і в упор дивиться в камеру.

"Відчайдушні домогосподарки, версія 2020", - коротко підписала спокусливий кадр в напівтемряві співачка.

Слава Камінська вражає шанувальників стрункими формами (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави обдарували її щедрими компліментами, а також захопилися квітучим зовнішнім виглядом і стрункістю матері двох дітей.

Сексапільна

Двоє дітей, а така стройняха.... Клас

Рівень сексуальності зашкалює

Красуня

Супер жінка

Гарячі домогосподарки

Просто бомба

Сексі вогонь

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська повеселила мережу романтичною вечерею з коханим, показавши його шанувальникам.

До речі, Слава з НеАнгелів показала одночасно чуттєве і ніжне портретне фото і заявила, що втратила голову від почуттів, що нахлинули, натякнувши на нове кохання.