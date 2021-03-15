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Гаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному боді

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 13:41
Гаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному боді Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз перебуває в очікуванні первістка, показала помітно кругленький животик на кадрах із нової фотосесії.

Ефектні чорно-білі фотографії майбутня мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша, яка зараз на 5 місяці вагітності, позує в сексуальному чорному боді. Дівчина сидить на підлозі, підігнувши під себе ноги, і ніжно обіймає живіт руками. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, а кілька пасм, що вибилися, красиво обрамляють обличчя.

"Наша велика маленька любов", – зворушливо підписала кадр дружина Добриніна.

Гаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному бодіГаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному боді

Даша Квіткова показала кадри з "вагітної" фотосесії (фото: instagram.com/kvittkova)

Шанувальники засипали Квиткову компліментами в коментарях і відзначили, що навіть під час вагітності вона виглядає чудово і їй дуже до лиця цей стан.

  • Шикарна Матуся
  • Яка гарна
  • Красуня, не знаю, що ще написати. Дуже ніжно і мило. Неймовірна просто
  • Гарно так
  • Вам дуже личить бути вагітняшкою
  • Милашка
  • Неймовірно красива, напевно дуже складно вибирати між такими фото
  • Нереальна
  • Боже яка ви прекрасна
  • Нереально красива
  • Дашенька, ви краса!!!
  • Чарівно дуже вийшло
  • Стільки жіночності. Дуже красива!
  • Така витончена

Нагадаємо, це не перша фотосесія Даші Квиткової в "цікавому положенні". Раніше дружина Микити Добриніна позувала сидячи на стільці, демонструючи стрункі ноги і збільшений животик.

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