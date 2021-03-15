Гаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному боді
Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз перебуває в очікуванні первістка, показала помітно кругленький животик на кадрах із нової фотосесії.
Ефектні чорно-білі фотографії майбутня мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Даша, яка зараз на 5 місяці вагітності, позує в сексуальному чорному боді. Дівчина сидить на підлозі, підігнувши під себе ноги, і ніжно обіймає живіт руками. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, а кілька пасм, що вибилися, красиво обрамляють обличчя.
"Наша велика маленька любов", – зворушливо підписала кадр дружина Добриніна.
Даша Квіткова показала кадри з "вагітної" фотосесії (фото: instagram.com/kvittkova)
Шанувальники засипали Квиткову компліментами в коментарях і відзначили, що навіть під час вагітності вона виглядає чудово і їй дуже до лиця цей стан.
- Шикарна Матуся
- Яка гарна
- Красуня, не знаю, що ще написати. Дуже ніжно і мило. Неймовірна просто
- Гарно так
- Вам дуже личить бути вагітняшкою
- Милашка
- Неймовірно красива, напевно дуже складно вибирати між такими фото
- Нереальна
- Боже яка ви прекрасна
- Нереально красива
- Дашенька, ви краса!!!
- Чарівно дуже вийшло
- Стільки жіночності. Дуже красива!
- Така витончена
Нагадаємо, це не перша фотосесія Даші Квиткової в "цікавому положенні". Раніше дружина Микити Добриніна позувала сидячи на стільці, демонструючи стрункі ноги і збільшений животик.