Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі в міні-спідниці і кедах вирушила на прогулянку

Емілі одягла міні-спідницю з асиметричним верхом, а також вільну блузу молочного відтінку, доповнивши все білими кедами і бежевим піджаком. Щоб сховатися від всюдисущих шанувальників, молода мама прихопила окуляри на пів-обличчя, а другу його половину приховала за захисною маскою.

Дівчина позує на тлі дерева, що розпустилось, і виглядає неймовірно стрункою, немов і не набирала зайвих кіло. Нагадаємо, фанатів неймовірно захоплював той факт, що Емілі через місяць після появи малюка на світ вже демонструвала залізний прес.

Новий образ Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Також модель поділилася секретом, який допоміг зберегти її шкіру під час вагітності. "Одержима маслом @truebotanicals Calm Pure Radiance Oil. Це був мій спаситель для шкіри під час вагітності та годування груддю. Зроблений на основі поживних, заспокійливих і глибоко зволожуючих масел насіння, він безпечний як для дитини, так і для мене", - написала гаряча матуся.