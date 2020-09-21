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Гаряча матуся: Сальма Хайек захопила розкішним тілом на відвертому "вагітному" фото

Новость на русском → Понеділок 21 вересня 2020 16:34
Гаряча матуся: Сальма Хайек захопила розкішним тілом на відвертому "вагітному" фото Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Зірка зворушливо привітала дочку

Сальма Хайєк не втомлюється дивувати шанувальників все новими "гарячими" фото. Цього разу 54-річна знаменитість вирішила продемонструвати, як виглядала під час вагітності. У своєму блозі в мережі Instagram вона опублікувала фото, на якому позує напівоголеною. Зірка стоїть в профіль, так що відмінно видно її округлий животик. Голі груди вона прикриває руками. "Завтра крихітна дитина, яка сформувалася в моїй утробі, офіційно стане підлітком. Вони так швидко ростуть...", – написала Хайєк під знімком.

Гаряча матуся: Сальма Хайек захопила розкішним тілом на відвертому &quot;вагітному&quot; фото

Архівне фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Шанувальники Сальми приєдналися до привітань, а також висловили думку, що Сальма в будь-якому вигляді залишається неймовірно гарячою і абсолютно не змінилася. Також багато хто подумав, що вона вагітна, і просто повідомляє фанатам радісну новину. "Друзі, хто ще подумав, що вона знову вагітна?», – написав один з них. Коментар набрав близько 750 сердечок. "Ти прекрасна", "Бог повинен був взяти додатковий час, щоб створити тебе. Тотальний ідеал", "Дуже гарне фото", "Почекай... Як ти можеш залишатися такою до біса гарячою весь час?", "Подивіться, яким гарним може бути жіноче тіло", "Кожна вагітна жінка стає більш красивою, і це просто феноменально", "Бог благословив тебе, мамо", – не можуть припинити коментувати фолловери...

Гаряча матуся: Сальма Хайек захопила розкішним тілом на відвертому &quot;вагітному&quot; фотоСальма з донькою (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, свою єдину дочку Валентину Палому Сальма Хайєк народила від французького мільйонера Франсуа-Анрі Піно. 21-го вересня дівчинці виповнюється 13 років.

Також раніше ми писали, що Сальма Хайєк продемонструвала: вона виглядає зараз навіть більш сексуально, ніж у молодості. Зірка порівняла свої фото різних років.

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