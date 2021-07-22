RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендом

Автор: RBC.UA

Белла Хадід продемонструвала у своєму блозі масу фото з Каннського кінофестивалю, зізнавшись, що сумує за його атмосферою.

Заодно дівчина показала нове фото свого бойфренда, який тільки недавно став з'являтися в її блозі.

Белла позує на балконі свого номера в сірій футболці з написом Miss Dior, а також облягаючих шортах з яскравим принтом. Зачіска у неї зроблена у дусі червоних доріжок. Укладку та макіяж з сяючою шкірою, як видно, і хотіла продемонструвати популярна модель. Вона зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків. І на останньому фото знову "засвітила" свого бойфренда. Як і минулого разу, хлопця неможливо розглянути. Він повернутий спиною. Проте, Белла вкотре дала зрозуміти, що тепер чоловік в її блозі буде з'являтися регулярно.

Белла Хадід намагається ховати хлопця (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, хлопець Белли Хадід також належить до світу моди. Арт-директор Марк Калман займається тим, що допомагає артистам з дизайном обкладинок для їх треків і альбомів, а також організовує модні зйомки і проекти. У числі його найвідоміших клієнтів - популярний репер і хлопець Кайлі Дженнер Тревіс Скотт.

Незважаючи на роботу зі знаменитостями, він не любить увагу до своєї персони. Сторінки в соцмережах Марка закриті, а сам він намагається уникати папараці. Цікаво, що відносини між Белою і Марком почалися ще в період торішнього локдауну. На багатьох знімках того періоду поруч з моделлю можна помітити і Калмана. Правда, пара намагалася нічим себе не видавати.

Нагадаємо, вперше Белла показала хлопця під час Каннського кінофестивалю, зізнавшись, що кохана і щаслива.

Читайте LITE в Google News
отношениястильмодамодель