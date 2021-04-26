ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестрою

Новость на русском → США, Понеділок 26 квітня 2021 18:21
Гаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестрою Белла і Джіджі Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід - молодша зі знаменитих сестер - на честь дня народження Джіджі влаштувала в мережі справжній бум. Дівчина поділилася рідкісними (і вельми спокусливими) фото, які раніше ще не публікувала.

Белла зробила цілих три поста, в яких зізналася в любові своїй сестрі.

"Я б не змогла прожити це життя без тебе, @gigihadid. Спасибі за все, чого ти мене навчила, і за те, що завжди підтримуєш мене так, як ти це робиш. З Днем народження, подруга. Я так сильно тебе люблю", - написала Белла на честь 26-річчя Джіджі.

Гаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюГаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюГаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюГаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюГаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюГаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестроюСестри неймовірно дружні (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина постаралася на славу, підібравши цілу серію фото: починаючи з найбільш раннього дитинства і до сьогодні. Шанувальників популярних моделей неймовірно порадував такий контент. Особливо до душі їм припали фото дівчат з показів і вечірок, де вони позують в спокусливих образах.

"Ви просто ангели", "Ти і вона такі чудові", "Королеви!", "Сестринська мета", "Я просто в захваті від вас", "Просто чарівні", "Ви такі симпатичні, я не впораюся з цим", "Я закоханий", - пишуть фоловери Белли.

Нагадаємо, Джіджі Хадід минулого року вперше стала мамою. Дівчинку модель народила від співака Зейна Маліка, з яким багато разів сходилася і розходилася. Зараз в парі панує гармонія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель семья красота фигура
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вчитель фізики пояснив на відео, чому сталася аварія на ЧАЕС
Вчитель фізики пояснив на відео, чому сталася аварія на ЧАЕС