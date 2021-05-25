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Гаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукні

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США, Вівторок 25 травня 2021 21:31
Гаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукні Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер-визнана ікона стилю, яка обожнює кожен свій вихід робити стильним і розкішним.

Цього разу дівчина вибрала вечірню сукню в класичному стилі, і не прогадала. Знімки моделі просто підкорили фанатів.

Хейлі позує в довгій чорній сукні на одне плече з вирізом на животі і високим розрізом по нозі від Brandon Maxwell. Доповнили лук босоніжки на високих шпильках, прикрашені зав'язками на щиколотках, а також золотисті сережки. А заврешили - стильна укладка і виразний макіяж з акцентом на очі і золотаву засмагу.

Гаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукніГаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукніГаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукніГаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукніХейлі Бібер у новому вечірньому вбранні (фото: instagram.com/haileybieber)

Молода дружина Джастіна Бібера виглядає просто розкішно, за що отримала масу компліментів. "Вона така дивовижна", "Заворожуюче", "Жарти геть!!! Ця жінка зачепила деякі почуття цим поглядом. Блін!!", "О мій Бог", "Ого!", - засипали її компліментами.

Раніше Хейлі детально розповіла, як створити розкішний вечірній образ у дусі старого Голлівуду на вихід. Надихаємося!

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