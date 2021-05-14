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Міні-шорти і куртка в дусі 90-х: Хейлі Бібер підкорила спортивною фігурою в трендовому вбранні

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США, П'ятниця 14 травня 2021 17:19
Міні-шорти і куртка в дусі 90-х: Хейлі Бібер підкорила спортивною фігурою в трендовому вбранні Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер змінює стилі з блискавичною швидкістю. Тільки вчора дружина Джастіна Бібера вчила створювати спокусливий вечірній образ, а сьогодні вже готова перемикатися на спорт і денім.

Модель і ікона стилю показала кілька кадрів, де в центрі уваги опинилися не тільки стильні речі, але і її фігура.

Хейлі Бібер одягла крихітні шорти, сіру футболку і джинсову куртку класичного крою від Levis. Незважаючи на досить прості складові, лук вийшов стильним і гармонійним. До слова, такі речі, немов родом з 90-х, зараз на піку популярності. Доповнили аутфіт, створений для рекламної кампанії, білі кросівки і високі білі шкарпетки. Саме такі зараз потрібно вибирати модницям.

Міні-шорти і куртка в дусі 90-х: Хейлі Бібер підкорила спортивною фігурою в трендовому вбранніМіні-шорти і куртка в дусі 90-х: Хейлі Бібер підкорила спортивною фігурою в трендовому вбранніХейлі Бібер обожнює денім (фото: instagram.com/haileybieber)

Спортивна фігура 24-річної знаменитості в такому вбранні виглядала просто розкішно. Стрункі ноги, прес і точений силует підкорили фанатів. "Ти найкраща, Хейлі", "Яка ж вона гарненька", "Супер", "Вау", - підтримали дівчину фоловери.

Також Хейлі раніше продемонструвала, як модно носити шкіряний піджак.

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