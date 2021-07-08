Гаряче: напівоголена Барбара Палвін в компанії бойфренда вийшла в світ

Барбара Палвін, яка зазвичай не пропускає Каннський кінофестиваль, поки що залишається осторонь від гучної події. Але ось від незвичайних і спокусливих образів модель відмовлятися не збирається.

Дівчина в компанії хлопця вийшла в світ, показавши знімок в сторіз свого блогу в мережі Instagram .

Угорська супермодель Барбара Палвін і американський актор Ділан Спроус разом вже три роки. Але пристрасть в їх парі не вщухає. Дівчина обожнює зізнаватися бойфренду в любові і постити спільні фото. А він не раз розповідав, що не може прожити без Палвін жодного дня. Нещодавно закохані разом побували в Тулумі. А тепер повернулися до щільних робочих графіків. Але час на візити до друзів вони все ж залишили.

Барбара Палвін і Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара розповіла за допомогою своїх Instagram-сторіз, що вони в компанії Ділана направляються на зустріч зі своєю давньою подругою - Джорджією Мей Джаггер.

Одяглася пара вельми яскраво і провокаційно. На Барбарі був чорно-білий костюм: блейзер і широкі штани. Під жакет дівчина одягла тільки білий топ, який підкреслив прес моделі. В руках вона тримала сіру сумочку під крокодилячу шкіру. Ділан вибрав екстравагантний образ: біла футболка, чорні штани і срібляста куртка-косуха, а на додачу - товстий ланцюг. Проте, виглядала парочка гармонійно і мило.