Була не готова: Приходько вперше розповіла про чоловіка, який перевернув все її життя

16-річна Настя була закохана в сусіда по дачі на ім'я Юра. Хлопець був старший за неї, видатний, зі своїм авто - мрія всіх дівчат в околиці. Дівчина вважала себе гидким каченям і не знала, як правильно звернути на себе увагу об'єкта закоханості.

"Безглузде каре, речі братика на мені, без макіяжу. Якщо коротко - бридке каченя, але дуже закоханий. І я нічого розумнішого не придумала, ніж включати дуже голосно пісні, але, не прості, а ті, які викликають емоції, а в них прихований сенс моїх почуттів", - розповіла про дитячий прийом майбутня артистка.

Так, молоді люди стали обмінюватися піснями і вже вивчили музичні смаки один одного, але не бачилися. Настя вирішила виправити це непорозуміння і постаралася постати перед Юрою в кращому вигляді.

Анастасія Приходько зробила зізнання про особливого чоловіка (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Нічого не виявилося під рукою крім блиску! Але, я не розгубилася: вугілля з печі я пальцем растушевую як тіні, роблю начісування, одягаю старе мамине плаття і роблю вузлик на талії, щоб підкреслити всю красу", – з гумором описала свій вражаючий лук артистка.

Разом з подругою вона вийшла на зупинку і, побачивши вдалині Юру, стала голосно сміятися, щоб привернути його увагу. Але хлопець не помітив свою таємну прихильницю, що її навіть порадувало.

Так, Настя зблизилася з молодшим братом Юрія, і вони стали гуляти в одній компанії. Тоді юний серцеїд звернув увагу на свою сусідку, вони почали спілкуватися, а потім і зустрічатися.

Анастасія знайшла впевненість завдяки бойфренду-красеню (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Саме він вселив у Настю віру в її красу і винятковість, подарував відчуття впевненості в собі, за що вона вдячна йому і донині. Заради кавалера майбутня співачка кинула палити і змінила хлоп'ячі вбрання на жіночні сукні та взуття на підборах.

Але Настя кинула красеня-бойфренда і пояснила чому. "Він мене любив і чекав всіх головних подій між чоловіком і жінкою, а я була не готова і якась швидкоплинна сварка стала фатальною", - зазначила Приходько.