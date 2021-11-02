Граціозна Полякова захопила витонченою фігурою в прозорому боді: богиня і крапка

Так, для прогулянки по сицилійському місту Катанія Оля вибрала темні джинси, чорне боді, що просвічується, під яким видно нижню білизну, а також квітчастий бомбер. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила лук сонцезахисними окулярами.

Полякова відображена в граціозній позі боком до камери - вона млосно вигнула спину і піднесла одну руку до волосся. У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки і її тонку талію.

Оля Полякова блиснула тонкою талією в прозорому вбранні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Комісарша Катанії. Ось і видала свій вік", - іронічно написала 37-річна Королева ночі.

До слова, в цьому ж боді раніше позувала дочка артистки Маша.

Шанувальники оцінили фігуру і красу Полякової і не стали скупитися на компліменти в коментарях.