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Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

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Субота 25 грудня 2021 15:55
Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик нещодавно відзначила з чоловіком хогеографом Андрієм Диким рожеве весілля - на честь десятиліття міцного і щасливого шлюбу пари знову стала нареченим і нареченою, знявшись в ніжній і романтичній фотосесії. Потім, як водиться, молодята вирушили у весільну подорож до Барселони. І ось, з Іспанії Лілія шле шанувальникам привіт і вітає їх зі святами.

Ведуча опублікувала яскравий студійний фотосет з привітаннями в Instagram.

Лілія позує в шовковій легкій сукні кольору апероль від українського бренду Кorolyok. Золоті бретельки-ланцюги, оригінальне оформлення ліфа у вигляді топа, пишна спідниця і летючі рукави-крила надали вбранню особливого кокетства і легкості.

Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

Граційна Ребрик в соковитому легкому міні запаморочила голову кокетством і жіночністю

Лілія Ребрик показала яскравий образ на свята (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Витончені бежеві босоніжки на тонкому довгому каблучку, легкий макіяж, об'ємна укладка і акуратні ледь помітні золоті прикраси зробили образ по-справжньому грайливим і жіночним.

"Це пост для новорічних бажань! Все, що ви тут напишете, обов'язково здійснитися наступного року-вісь вгадаєте мої слова, перевірите! Бо що робити, щоб бажання здійснилися? Правильно, ВІРИТИ! Говорити з собою, з Богом, з Всесвітом!"- звернулася Лілія до підписників і закликала їх поділитися скоровеними мріями або навіть по можливості здійснити бажання когось іншого.

Шанувальники із задоволенням почали виконувати завдання Лілії, а заодно не втрималися від компліментів для неї.

  • Lady in yellow
  • Класне плаье
  • А мені дуже хочеться таке плаття як на вас... Дуже Вам личить!
  • Красива і сексуальна
  • Граційна
  • Красива, як весна

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик в яскраво-рожевій сукні підкорила шармом.

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Лілія Ребрик
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