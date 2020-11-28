Грип або COVID-19? Ілона Гвоздьова стривожила мережу новинами про здоров'я

Хореограф поскаржилася на самопочуття

Ілона Гвоздьова 11 жовтня народила синочка Домініка і вдруге пізнала радось материнства. Тепер вона регулярно тішить мережу знімками малюка і ділиться хроніками життя молодої мами і тримає шанувальників в курсі подій зі свого життя. Так, у новому Instagram–пості хореограф стривожила прихильників новинами.

Ілона опублікувала фото з маленьким синочком Домініком на руках і повідомила не надто втішні новини.

"Мама захворіла, синку на ГВ. Питання: "Чим лікувати маму, щоб було не шкідливо для синочка?" - поцікавилася у шанувальників хореограф.

Ілона стурбувала шанувальників новинами про самопочуття (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Хтось із юзерів запропонував попросити чоловіка Ілони допомогти їй в непростий період, на що та відповіла: "Тата якраз і немає".

Шанувальники Гвоздьової почали давати їй поради і перераховувати ліки, а також бажати якнайшвидшого одужання.

Також Ілона повідомила, яка у неї температура. На градуснику можна розглянути позначку 37.2. "Припливли", – написала молода мама.

Ілона повідомила, що у неї піднялася температура (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нездужання хореограф відчула ще в п'ятницю вдень, 27 листопада. Вона описала симптоматику.

"Я відчуваю слабкість, я трохи застудилася. Трохи болять очі і голова, ніби хадрит. Поки ще незрозуміло: чи це грип, чи то все-таки COVID-19. Не хотілося б. Зараз будемо думати, як швидко вилікуватися, так як я ще на грудному вигодовуванні і медичні препарати краще не приймати. Будемо згадувати народні методи", - поділилася новинами Ілона.

Ілона переживає через своє погане самопочуття (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Молода мама повідомила, що п'є обліпиховий чай з імбиром, медом і лимоном, тепле молоко з медом та імбиром та содою, гуляє на свіжому повітрі. "З дитинкою все добре. Донечку тато забрав подалі від мами й сам поїхав подалі від мами. Так що я тимчасово на ізоляції", - розповіла вона.

Вранці в суботу, 28 листопада, Ілона зізналася, що пережила Варфоломіївську ніч, адже малюк не спав, як і його мама. "За моїм станом здоров'я можу сказати, що симптоми на COVID-19 є всі, крім запахів – запахи я відчуваю. Температура була ввечері 38. Тіло ломило все моторошно. Боремося!" - повідомила хореограф.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова запропонувала комплекс вправ для стрункої фігури.