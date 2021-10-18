Група BrainStorm представить свій перший мюзикл "Рік без календаря"

У сет-лист концерту увійшли вже відомі сингли з нового альбому - Feels, "Каруселі" і "Моя луна", а також абсолютно нові треки і пісні латиською мовою: Footsteps, "За стіною", Tur, kur Dieva kamanas slīd, Dzelzceļnieks.

Мюзикл "Рік без календаря" відбудеться 21 жовтня о 21:00 на майданчику Lookport. У продажу квитки різних форматів: "вхідний", квиток з Meet'n'greet в Zoom і квиток + новий альбом на вінілі з автографами групи.

Прямо зараз на сайті Lookport і в соціальних мережах групи можна подивитися тизер і backstage фото зі зйомок мюзиклу. Сценографом і режисером шоу виступив барабанщик BrainStorm Каспарс Рога, який раніше зняв для групи кліпи Feels, "Вітер", Wonderful Day, Thunder Without Rain, а також ряд документальних фільмів.

"Рік без календаря" - дуже точна фраза, яка символізує час. Зазвичай в моєму щоденнику не вистачає вільного місця, а в 2020 темп сповільнився, календар спорожнів, і з'явилися нові пісні", - зазначив Ренарс Кауперс.

Каспарс Рога: "Це буде двічі прем'єра для BrainStorm - по-перше, сам формат, а по-друге, хлопці там вперше танцюють! Це для нас всіх справжній челендж - хлопців треба було умовити на танці, а мені потім змонтувати так, щоб зберегти кожну краплю цієї феєричної атмосфери – живої музики, танців і вокалу Ренарса. Вийшло круто!"

Мюзикл "Рік без календаря" " - це пошук нових жанрів і вихід за межі звичних форм. Аудиторію концерту складуть кілька десятків країн і сотні міст. Це великий експеримент і крок у майбутнє. У травні цього року група випустила свою першу книгу, роман-біографію "Ти не один", і тепер готова почати з чистого аркуша.

Група BrainStorm (фото: прес-служба)