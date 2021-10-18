Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл "Год без календаря"

В сет-лист концерта вошли уже известные синглы с нового альбома - Feels, "Карусели" и "Моя Луна", а также совершенно новые треки и песни на латышском языке: Footsteps, "За стеной", Tur, kur Dieva kamanas slīd, Dzelzceļnieks.

Мюзикл "Год без календаря" состоится 21 октября в 21:00 на площадке Lookport. В продаже билеты разных форматов: "входной", билет с Meet’n’Greet в Zoom и билет + новый альбом на виниле с автографами группы.

Прямо сейчас на сайте Lookport и в социальных сетях группы можно посмотреть тизер и backstage фото со съемок мюзикла. Сценографом и режиссером шоу выступил барабанщик BrainStorm Каспарс Рога, ранее снявший для группы клипы Feels, "Ветер", Wonderful Day, Thunder Without Rain, а также ряд документальных фильмов.

"Год без календаря" - очень точная фраза, которая символизирует время. Обычно в моем ежедневнике не хватает свободного места, а в 2020 темп замедлился, календарь опустел, и появились новые песни", - отметил Ренарс Кауперс.

Каспарс Рога: "Это будет дважды премьера для BrainStorm – во-первых, сам формат, а во-вторых, парни там впервые танцуют! Это для нас всех настоящий челлендж – ребят надо было уговорить на танцы, а мне потом смонтировать так, чтобы сохранить каждую каплю этой фееричной атмосферы – живой музыки, танцев и вокала Ренарса. Получилось круто!"

Мюзикл "Год без календаря»"- это поиск новых жанров и выход за границы привычных форм. Аудиторию концерта составят несколько десятков стран и сотни городов. Это большой эксперимент и шаг в будущее. В мае этого года группа выпустила свою первую книгу, роман-биографию "Ты не один", и теперь готова начать с чистого листа.

Группа BrainStorm (фото: пресс-служба)