Гуаша, скраб і масла: косметолог застерегла від поширених помилок у догляді

Масла, скраби, мило, спирт, банки, гуаша небезпечні для шкіри обличчя і можуть привести до плачевних наслідків – стверджує косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона розповіла про наслідки, до яких можуть призвести поширені помилки у догляді.

Гуаша

Це не альтернатива ін'єкціям, і навіть не альтернатива масажу. Нам здається, чим сильніше ми будемо шкребти обличчя, тим більше тонусу додамо. Але це не так. Гуаша не розминає м'язи, а підсилює і провокує набряк.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Банк

Принцип той же, що і з гуаша. Використання цього пристосування тільки травмує шкіру.



Масло

Ось 3 причини, чому косметолог проти масла для обличчя:

Масло не зволожує, а зневоднює шкіру.

Масло провокує висипання.

Масло не захищає шкіру (на відміну від крему).

Спирт

Будь ласка, не експериментуйте зі своїм обличчям. Не потрібно припікати запалення спиртом, одеколоном та іншими агресивними засобами. Все це травмує шкіру, призводить її до чутливості. Щоб швидко позбутися від запалень, скористайтеся спеціальним засобом для локального застосування.



Мило

Мило - це луг. Його рН - 9. Для шкіри це вбивчо. Використання мила призводить до сухості, стягнутості, лущення, висипань і підвищеної чутливості.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скраб

Скраб - ворог. Особливо на основі натуральних компонентів (абрикосових кісточок, кава, і т.п.).