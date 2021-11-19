ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Гуаша, скраб і масла: косметолог застерегла від поширених помилок у догляді

Новость на русском →
П'ятниця 19 листопада 2021 16:38
Гуаша, скраб і масла: косметолог застерегла від поширених помилок у догляді Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Масла, скраби, мило, спирт, банки, гуаша небезпечні для шкіри обличчя і можуть привести до плачевних наслідків – стверджує косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона розповіла про наслідки, до яких можуть призвести поширені помилки у догляді.

Гуаша

Це не альтернатива ін'єкціям, і навіть не альтернатива масажу. Нам здається, чим сильніше ми будемо шкребти обличчя, тим більше тонусу додамо. Але це не так. Гуаша не розминає м'язи, а підсилює і провокує набряк.

Гуаша, скраб і масла: косметолог застерегла від поширених помилок у догляді

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Банк

Принцип той же, що і з гуаша. Використання цього пристосування тільки травмує шкіру.

Масло

Ось 3 причини, чому косметолог проти масла для обличчя:

  • Масло не зволожує, а зневоднює шкіру.
  • Масло провокує висипання.
  • Масло не захищає шкіру (на відміну від крему).

Спирт

Будь ласка, не експериментуйте зі своїм обличчям. Не потрібно припікати запалення спиртом, одеколоном та іншими агресивними засобами. Все це травмує шкіру, призводить її до чутливості. Щоб швидко позбутися від запалень, скористайтеся спеціальним засобом для локального застосування.

Мило

Мило - це луг. Його рН - 9. Для шкіри це вбивчо. Використання мила призводить до сухості, стягнутості, лущення, висипань і підвищеної чутливості.

Гуаша, скраб і масла: косметолог застерегла від поширених помилок у догляді

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скраб

Скраб - ворог. Особливо на основі натуральних компонентів (абрикосових кісточок, кава, і т.п.).

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Ануфрієва розвіяла міфи про користь регулярного використання патчів.

Читайте LITE в Google News
косметологія Догляд за шкірою Догляд за обличчям
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну прийде мокрий сніг і моторошний вітер: які області накриє негодою
В Україну прийде мокрий сніг і моторошний вітер: які області накриє негодою