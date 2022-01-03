Гуцульський Привіт: Осадча та Горбунов зачарували карпатською романтикою

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий рік на роботі - сімейство в повному складі приїхало в Буковель, взявши з собою синів Івана та Данила. Ну а в перші числа січня вони змогли трохи розслабитися і відпочити і насолодитися чарівною карпатською природою.
Так, зіркова пара з'їздила погуляти в Яремче, де вони відвідали знаменитий водоспад і новорічний ярмарок. Горбунов не упустив нагоди зробити з коханою милий спільний знімок на тлі мальовничого водоспаду. Вони з Осадчою ніжно притиснулися один до одного і задоволено посміхаються.
"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - підписав фото шоумен.
Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Теледіва поділилася оригінальним кадром, на якому вона сидить на вулиці в плетеному кріслі в спортивних штанях і легкій блузці. Вдалині відкривається приголомшлива панорама засніжених гір.
"2022 день 2, ще один лінівий день в році. Які ваші плани?" - підписала фото Катя.
Катя заворожила мережу красою зимової природи в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники ведучих зворушилися їх сімейною ідилією і захопилися красою української природи в коментарях.
Нагадаємо, раніше Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото сім'ї в оновленому складі - зі старшим і молодшим синами.