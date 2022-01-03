RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гуцульський Привіт: Осадча та Горбунов зачарували карпатською романтикою

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий рік на роботі - сімейство в повному складі приїхало в Буковель, взявши з собою синів Івана та Данила. Ну а в перші числа січня вони змогли трохи розслабитися і відпочити і насолодитися чарівною карпатською природою.

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися романтичними і атмосферними кадрами.

Так, зіркова пара з'їздила погуляти в Яремче, де вони відвідали знаменитий водоспад і новорічний ярмарок. Горбунов не упустив нагоди зробити з коханою милий спільний знімок на тлі мальовничого водоспаду. Вони з Осадчою ніжно притиснулися один до одного і задоволено посміхаються.

"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - підписав фото шоумен.

Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Теледіва поділилася оригінальним кадром, на якому вона сидить на вулиці в плетеному кріслі в спортивних штанях і легкій блузці. Вдалині відкривається приголомшлива панорама засніжених гір.

"2022 день 2, ще один лінівий день в році. Які ваші плани?" - підписала фото Катя.

Катя заворожила мережу красою зимової природи в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучих зворушилися їх сімейною ідилією і захопилися красою української природи в коментарях.

  • Ви найщиріша пара! Молодці!
  • Які ви чудові, красиві, супер!
  • Яка ж красива Україна в нас
  • Новорічна поїздка, щастя і удачі вам!!!
  • Дуже красиві!
  • Які ви красиві і щасливі!!!
  • Пробій крутезний, а ви найкращі!!! Люблю Яремче
  • Хороша парочка
  • Які ж ви умнички
  • Які ви Класні і справжні

Нагадаємо, раніше Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото сім'ї в оновленому складі - зі старшим і молодшим синами.

Читайте LITE в Google News
Катя ОсадчаЮрій Горбунов