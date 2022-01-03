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Гуцульский привет: Осадчая и Горбунов очаровали карпатской романтикой

Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год на работе - семейство в полном составе приехало в Буковель, взяв с собой сыновей Ивана и Даниила. Ну а в первые числа января они смогли немного расслабиться и отдохнуть и насладиться чарующей карпатской природой.

На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились романтическими и атмосферными кадрами.

Так, звездная пара съездила погулять в Яремче, где они посетили знаменитый водопад и новогоднюю ярмарку. Горбунов не упустил случая сделать с любимой милый совместный снимок на фоне живописного водопада. Они с Осадчей нежно прижались друг к другу и довольно улыбаются.

"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - подписал фото шоумен.

Осадчая и Горбунов устроили романтическую прогулку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Теледива поделилась оригинальным кадром, на котором она сидит на улице в плетеном кресле в спортивных штанах и легкой блузке. Вдали открывается потрясающая панорама заснеженных гор.

"2022 день 2, ще один лінивий день в році. Які ваші плани?" - подписала фото Катя.

Катя заворожила сеть красотой зимней природы в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущих растрогались их семейной идиллией и восхитились красотой украинской природы в комментариях.

  • Вы самая искренняя пара! Молодцы!
  • Які ви чудові, красиві, супер!
  • Яка ж красива Україна в нас
  • Новогодняя поездка, счастья и удачи вам!!!
  • Дуже красиві!
  • Какие вы красивые и счастливые!!!
  • Пробiй крутезний, а ви найкращi!!! Люблю Яремче
  • Хорошая парочка
  • Какие вы умнички
  • Какие вы классные и настоящии

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото семьи в обновленном составе - со старшим и младшим сыновьями.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов