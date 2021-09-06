Гвоздьова "наїхала" на Mеlovin'а і засмутилася через Чапкіса на "Танцях з зірками 2021": навіть не згадали

Хореограф, екс-учасниця і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова тримає руку на пульсі подій самого танцювального шоу країни. Так, в минулому році вона буквально поїхала в родзал з головного паркету, і народила сина Домініка . Цього року Ілона також пропустила сезон, заявивши, що йде з шоу, зате вона із задоволенням робить огляди на випуски.

На сторінці в Instagram вона зробила повний розбір першого прямого ефіру Танців з зірками 2021 .

Хореограф почала з позитивних моментів. Так вона відзначила організацію на вищому рівні: світло, хороша заявка учасників, хороша графіка і спецефекти. Окремо зазначила ємні коментарі нового судді проекту Максима Чмерковського.

Але і в бочці меду була і лежка дьогтю, причому не одна. Так, за словами хореографа, її обурив той факт, що в ефірі жодного разу не згадали легенду "Танців з зірками" і хореографа зі світовим рівнем Григорія Чапкіса, якого не стало в червні цього року.

"В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса - у підсумку, на ефірі навіть не згадали про нього, можливо, буде пізніше, але могли б і відкрити з пам'яті про нього!" - обурилася Гвоздьова.

Також їй здалося, що деяких учасників відверто засудили, а іншим же надали кращі технічні можливості.

"Занадто низькі оцінки і дуже різні щодо учасників: танцюєш погано - вищий бал, добре - занижують. Можливо, бачать в цьому перспективу. Для деяких пар і балет, і світло і весь спектр художніх прийомів, для інших - мінімалізм", - зазначила Ілона.

У хореографа були також питання до тривалості номерів - виступи їй здалися занадто короткими, до музичного супроводу, який хотілося б урізноманітнити і розширити, а також вона зазначила, що в заявленому бальному сезоні 4 танці були не бальними, а сильних дівчат-бальниць, за словами Гвоздьової, відбракували на етапі кастингу.

Не змогла вона обійти увагою епатажний вчинок Mеlovin'а, який подарував судді проекту Катерині Кухар ... серце!

Гвоздьова не оцінила жест Mеlovin'а з серцем

"Сюрприз у вигляді "живого серця" - це занадто, чим буде дивувати на всіх інших ефірах, всі органи буде віддавати?"- риторично запитала Гвоздьова.