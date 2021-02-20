Хіт Потапа і Насті записала інша співачка замість Каменських: спливли деталі

Тоді його підопічна і кохана Alyoshа викладала Каменських вокал і навіть записала замість неї частину куплета в одному з хітів Потапа і Насті. Вадим підтвердив цю інформацію.

"Правда. У пісні "Почему молчишь", але ви ніколи не дізнаєтеся, в якому місці. Насправді, питання не в Насті, і не в Олені. Потап вже підганяв, і довелося це зробити. По-моєму, тоді Настя не змогла приїхати. І ми вже записали як є, тому що треба було пісню віддавати, а записати не було можливості. Вона б заспівала, просто був складний творчий момент", - пояснив Лисиця.

В той період Потап робив ставку на свою реп-групу, адже йому хотілося працювати в цьому жанрі. Продюсер Руслан Менжинський запропонував артисту спробувати співпрацювати з Настею, що дало старт створенню успішного дуету.

Потап і Вадим давно співпрацюють і дружать (фото:instagram.com/vadimlisa)

"Потап робив ставку на реп. І тоді Руслан каже: "А заспівай з Настею". І Льоша знайшов, у нього були дуетні пісні. Спочатку була "Без твоей любви", потім "Не пара" і пішло-поїхало", - згадав Вадим.

Потап приєднався до бесіди. Виявилося, що вони з Вадимом не тільки друзі, але й сусіди, адже працюють в одній будівлі. Репер згадав, як починав свій творчий шлях. Тоді амбітний починаючий артист прийшов до продюсера і зумів домовитися з ним про запис треку.

"Я кажу: "У мене є пісня". "А гроші є у тебе?" Це ненароком було, не в лоб. Я кажу: "Ні". "Що, навіть немає 200 доларів?". "Ні". Він каже: "Ну, давай, гаразд". Він побачив у мені перспективного хлопця. І ми почала робити-робити, творити-творити. І потім дійшли до Потапа і Насті, "Время и Стекло", - розповів Потап.

Вадим розповів про історію створення дуету Потап і Настя