Хит Потапа и Насти записала другая певица вместо Каменских: всплыли детали

Тогда его подопечная и возлюбленная Alyoshа преподавала Каменских вокал и даже записала вместо нее часть куплета в одном из хитов Потапа и Насти. Вадим подтвердил эту информацию.

"Правда. В песне "Почему молчишь", но вы никогда не узнаете, в каком месте. На самом деле, вопрос был не в Насте, и не в Алене. Потап уже подгонял, и пришлось это сделать. По-моему, Настя тогда не смогла приехать. И мы уже записали как есть, потому что надо было песню отдавать, а записать не было возможности. Она бы и спела, просто был сложный творческий момент", - пояснил Лисица.

В тот период Потап делал ставку на свою рэп-группу, ведь ему хотелось работать в этом жанре. Продюсер Руслан Менжинский предложил артисту попробовать посотрудничать с Настей, что дало старт созданию успешного дуэта.

Потап и Вадим давно сотрудничают и дружат (фото:instagram.com/vadimlisa)

"Потап делал ставку на рэп. И тогда Руслан говорит: "А спой с Настей". И Леша нашел, у него были песни дуэтные. Сначала была "Без твоей любви", потом "Не пара" и пошло-поехало", - вспомнил Вадим.

Потап присоединился к беседе. Оказалось, что они с Вадимом не только друзья, но и соседи, ведь работают в одном здании. Рэпер вспомнил, как начинал свой творческий путь. Тогда амбициозный начинающий артист пришел к продюсеру и сумел договориться с ним о записи трека.

"Я говорю: "У меня есть песня". "А деньги какие-то есть у тебя?" Это невзначай было, не в лоб. Я говорю: "Нет". "Что, даже нет 200 долларов?". "Нет". Он говорит: "Ну, давай, ладно". Он увидел во мне перспективного парня. И мы начала делать-делать, создавать-создавать. И потом дошли до Потапа и Насти, "Время и Стекло", - рассказал Потап.

Вадим рассказал об истории создания дуэта Потап и Настя