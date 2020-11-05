Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше прокоментували народження дитини: розлука з ним нестерпна

Актор дав більше ніж розгорнуту відповідь

Хоакін Фенікс, який у минулому році прославився на весь світ роллю Джокера в однойменному фільмі, не так давно вперше став батьком. Але ні 46-річний володар "Оскара", ні його 35-річна кохана ніяк не коментували цю інформацію. Звістку світу повідомив режисер Віктор Косаківський на Цюріхському фестивалі. Судячи з його короткої фрази, у пари народився "гарний син". Назвати хлопчика, як повідомляли численні портали, збираються на честь покійного брата Хоакіна, який помер у 23 роки від передозування наркотиків - Рівер.

Руні Мара и Хоакін Фенікс на "Оскарі" (фото: instagram.com/theacademy)

І ось нарешті зіркова пара вирішила пролити світло на таку важливу частину свого життя. Вони написали статтю для журналу People, яку присвятили сім'ям, розділеним на американо-мексиканському кордоні. Розлуку з власною дитиною Хоакін і Руні назвали просто нестерпною. "Нам, новоспеченим батькам, нестерпно уявити, що було б, якби нашу дитину забрали у нас хоч на один день, не кажучи вже про роки. Але це та ситуація, через яку пройшли ці 545 дітей і їх батьки...", - сказано в матеріалі. Також у статті батьки задаються питанням, як зможуть вони пояснити своєму синові дану ситуацію, коли він підросте.

Хоакін перестав приховувати своє батьківство (фото: instagram.com/theacademy)

Таким чином, пара розвіяла будь-які сумніви щодо поповнення в сімействі. Але більше ніякої інформації не повідомила.

Раніше ми писали, що Руні Мара блищала на червоній доріжці церемонії "Оскар", готова підтримати свого коханого в його тріумфальний день.