Так і ходи: Надя Дорофєєва в трусиках блиснула пружними сідницями

Кадр зроблений в гардеробній вдома у співачки та її чоловіка Володимира Дантеса. Надя риється в комоді з одягом, при цьому на ній лише білі трусики, такого ж кольору гольфи і короткий лонгслив.

Пікантний наряд і поза зірки підкреслюють її струнку фігурку і апетитну попу.

"Нічого вдягти", - жартівливо прокоментувала фото Дорофєєва.

Надя Дорофєєва засвітила пружні сідниці на спекотному фото (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Одним з перших відреагував її чоловік.

"Іди так, благаю", - написав у коментарях під фото Дантес.

Багато підписників погодилися з ним і закликали Надю ходити в такому вигляді, а також захопилися її фігурою.