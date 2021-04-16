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Так і ходи: Надя Дорофєєва в трусиках блиснула пружними сідницями

Автор: Lite

Екс-солістка групи "Время и Стекло" та тренер шоу "Голос країни-11" Надя Дорофєєва завела мережу жарким фото, а також поскаржилася на знайому багатьом дівчатам проблему.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася знімком, на якому засвітила пружні сідниці і довгі ніжки.

Кадр зроблений в гардеробній вдома у співачки та її чоловіка Володимира Дантеса. Надя риється в комоді з одягом, при цьому на ній лише білі трусики, такого ж кольору гольфи і короткий лонгслив.

Пікантний наряд і поза зірки підкреслюють її струнку фігурку і апетитну попу.

"Нічого вдягти", - жартівливо прокоментувала фото Дорофєєва.

Надя Дорофєєва засвітила пружні сідниці на спекотному фото (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Одним з перших відреагував її чоловік.

"Іди так, благаю", - написав у коментарях під фото Дантес.

Багато підписників погодилися з ним і закликали Надю ходити в такому вигляді, а також захопилися її фігурою.

  • Проблема кожної дівчинки. Речі є, але надіти нічого немає
  • Можна і не одягатися
  • У цієї білочки чіткий горіх
  • Мій Настрій кожен день
  • Йди так
  • Як життєво
  • Скромниця
  • Така гарна
  • Яка фігура то
  • Фігура сліпить очі
  • Нічого не треба одягати. Так і будь
  • Надія Володимирівна, та ви вогонь!
  • Так і ходи
  • Так теж добре

Раніше Надя Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем на "Голосі країни", не встояв навіть чоловік співачки.

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Новини України Надя Дорофеєвафигура
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