"Холостячка" Мішина дала цінну пораду по догляду і любові до себе: тотально впливає на самооцінку

Головна "Холостячка" країни Ксенія Мішина за крок до вирішального вибору супутника - шанувальники гадають, кому вона віддасть перевагу: стриманому і дбайливому Олексію Тригубенко або веселиому і запальному Олександру Еллерту? Про це глядачі проекту дізнаюся вже в цю п'ятницю, 18 грудня, на каналі СТБ. А поки Ксенія зберігає інтригу і обговорює з прихильницями жіночі теми, наприклад, догляд за собою і прийняття себе.

Дівчина вирішила заглибитися в тему догляду за шкірою. Також вона зачепила популярне питання прийняття себе і бодипозитиву.

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"Сьогодні вже ні для кого не секрет, що те, як ми виглядаємо і те, з якою турботою ставимося до свого тіла, обличчя і емоційному стану тотально впливає на самооцінку. Я з великою повагою ставлюся до руху body positive, і все ж з досвіду знаю, що чим уважніше до себе дівчина, тим більше жіночої енергії (читай: любові до себе та інших) в ній є", - запевнила вона.

Ксенія Мішина ретельно стежить за собою (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія розповіла про свій базовий догляд, а також вирішила познайомити підписниць з таким продуктом, як сироватка, адже не всі знають про справжнє призначення цього засобу. Вона пояснила етапи послідовності нанесення і принципи дії косметичних препаратів.

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"Отже, важливо розуміти, чим функціонал сироватки відрізняється від крему. Крем — базовий щоденний догляд, а сироватка — продукт, який спрямований на вирішення конкретної задачі, яку ви ставите перед собою на конкретний період. Наприклад: сухість, пігментація, акне, вікові зміни і інше.

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Таким чином, вибираючи крем, ви орієнтуєтеся на тип шкіри, а вибираючи сироватку - на її поточний стан. Сироватка — активні компоненти у високій концентрації для вирішення конкретної задачі. І її цінність у тому, що глибина проникнення набагато вище, ніж у крему. Але важливо пам'ятати, що вона не скасовує крем, а після населення сироватки крем обов'язковий, щоб запечатати активні компоненти в глибині", - детально пояснила принцип роботи косметичних продуктів холостячка.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина поділилася секретами персонального стилю.