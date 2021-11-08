"Холостячка" Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки "нормального чоловіка"

Злата спокусливо позувала в мереживній чорній білизні, демонструючи розкішну фігуру. Підтяжки для панчіх і туфлі на шпильці надають образу ще більше відвертості і перчинки.

Волосся співачки розпущене, а на обличчі гарний макіяж з темно-вишневою помадою - в тон троянди, з якою Огнєвіч відображена на деяких кадрах.

Зухвалу фотосесію вона вирішила супроводити міркуваннями про те, що робить чоловіка нормальним. Злата процитувала відомого в Instagram письменника Олександра Короля, з яким повністю згодна.

"Письменник говорить про чоловіків, вірніше їх якостях! Я аплодувала стоячи його словам і обіцяла з вами поділитися", - зазначила артистка.

Перша ознака нормального чоловіка: його здатність боротися з особистими страхами.

Я не заперечую права чоловіків на страх, не чекаю від них показного героїзму. Чоловіки часто бояться лікарів, безгрошів'я, невдач у ліжку, автомобільних аварій та іншого. Нормальний мужик, скриплячи зубами, піде до лікаря, навчиться економити або більше заробляти. Чи не сяде за кермо п'яним, визнає, що іноді-таки проколи в сексі трапляються, і рішення всіх перерахованих вище траблів вважає своїм особистим завданням, а не проблемою оточуючих.



Друга ознака нормального чоловіка: спокійне ставлення до фізіології.

Я не маю на увазі тих, хто миються раз на тиждень і вважають, що часник і піт - кращий афродизіак. Я маю на увазі тих, кого не вганяє в огиду менструація, що раптово почалася у жінки, або пронос чи блювота, що сталися у дитини. До слова, саме з таких негидуючих зазвичай виходять відмінні коханці. Вони приймають жіноче тіло, як є, не підганяючи його під обмеження своєї бактеріофобії.





Третя ознака нормального чоловіка: чоловік чітко усвідомлює, чого він хоче в кожен момент.

"Зараз я голодний. Зараз я хочу спати, зараз я втомився. О 11 вечора я повернуся додому, це мій останній келих." У різних життєвих ситуаціях такі люди швидко міркують, з якого боку розплутувати клубок з проблем, їх важко збити з пантелику. Це називається "добре налагоджена зворотний зв'язок" з самим собою. Це безпосередньо пов'язано з почуттями. Вони не біжать від них, як ошпарені, відчуваючи гойдалки "люблю, а завтра вже не люблю" і так до нескінченності. Такі чоловіки здатні приймати і віддавати всіма можливими способами, їм не властива жадібність. Цим чоловікам вдається зберегти здатність романтично любити до старості, оберігаючи свою жінку і не ображаючи даремно.

Злата Огнєвіч знялася в пікантній фотосесії в мереживній білизні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Четверта ознака нормального чоловіка: діти.

Ні розлучення, ні падіння неба в Дунай, ні польоти астероїдів не можуть йому перешкодити бути батьком, крапка.