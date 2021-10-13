"Холостячка" Огнєвіч блиснула розкішними формами в нижній білизні і висловилася про комплекси

Злата позувала в чорній нижній білизні, поверх якої одягла шорти і кофту з рукавами з чорної сітки. Ефектний образ доповнюють нюдовий макіяж і красива укладка.

Взуття вона надягати не стала і спокусливо згиналася на тлі чорної напівпрозорої фіранки, демонструючи свої розкішні форми у всій красі.

У підписі Огнєвіч заговорила про участь в "Холостячці" і про те, з чим їй довелося через це зіткнутися. Співачка зазначила, що огляди на шоу її лише веселять, а до хейту вона була готова.

"Коли я прийняла рішення знайти любов на проекті "Холостячка", я віддавала собі звіт, що цим вчинком відкрию двері в будинок своєї душі абсолютно всім бажаючим. Я виставлю на загальний огляд свої емоції, почуття, страхи, невдачі і перемоги. Також знала, що з приходом на проект я розповім свій шлях, в якому хтось побачить привід для хейта, а хтось - привід для мотивації. Тут хочу відзначити: особливо мене веселять огляди Холостячки. Ой, дівчатка, ні в чому собі не відмовляйте", - поділилася головна героїня.

Далі Злата згадала свій відвертий танець, який вона виконала для учасників в 4 випуску шоу. За словами зірки, він дозволив побачити, як багато у нас закомплексованих жінок, яким подібне здалося вульгарним і неприпустимим.



"Крім того, що проект "Холостячка" дуже важливий, щирий, екологічний - він ще оголює проблеми сучасного українського суспільства. Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4-го випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок", - написала артистка.

Вона закликала жінок позбавлятися від комплексів і починати жити.

"Ваші страхи перед таким проявом жіночності, жіночої сили і привабливості є справжнісінькими комплексами. Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених у собі і щасливих жінок. Я хочу, милі дівчата, щоб ви пізнали себе, справжніх і почали жити. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви - круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку", - поділилася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)