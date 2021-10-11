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"Холостячка" Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)

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Понеділок 11 жовтня 2021 16:04
"Холостячка" Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото) Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2" - українська співачка Злата Огнєвіч порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. На деяких знімках зірка не стала надягати нижню білизну.

Яскравими фото в ефектних образах артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Злата приміряла кілька стильних луків. Спочатку вона позувала в трендовому брючному костюмі смарагдового кольору і бежевих босоніжках на шпильці.

Співачка красиво поклала волосся хвилями і зробила нюдовий макіяж, а на шию одягла довгий ланцюжок.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)

При цьому піджак Огнєвіч одягла на голе тіло, вирішивши обійтися без бюстгальтера, що додало кадрам вогню і родзинки.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)

Далі Злата постала в світлому вбранні в спортивному стилі - вона приміряла білий трикотажний кроп-топ, атласні штани і блузку молочного відтінку. Холостячка не стала застібати блузку, хвалячись пружним пресом і тонкою талією. Завершують лук босоніжки з декором з каменів.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)

Потім артистка позувала перед камерою в чорному брючному костюмі, поєднавши його з чорними босоніжками на високих підборах. Під жакет з атласними лацканами Огневич знову не стала надягати бюстгальтер, розбурхуючи глибоким декольте.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огнєвіч без бюстгальтера знялася в пікантній фотосесії (фото)

Злата Огнєвіч розбурхала пікантними образами в новій зйомці (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Знаменитість розповіла, який у неї улюблений предмет гардероба.

"Якщо мене запитають про елемент, без якого я не уявляю свій базовий гардероб, я однозначно відповім - це брючний костюм. Доповни його яскравими аксесуарами, соковитою помадою - і вечірній образ готовий. А може бути, просто зібрати волосся, зробити нюдовий мейк - і сміливо в офіс, на роботу. Перед цим забігши за смачним капучіно в улюблене бістро! Мій улюблений варіант: брючний костюм + зручні кроси і тренч. Не втомлюся зізнаватися в коханні українським брендам!" - поділилася Злата.

Нагадаємо, що раніше учасник "Холостячки 2" Андрій Задворний заявив про несправедливе ставлення до себе.

Також учасник "Холостячки 2" Дмитро Шевченко зізнався, що відбувається в будинку, коли немає камер.

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