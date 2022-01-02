Холостяк 11 з нареченою Богдан не втрималися від почуттів у центрі Києва: у мережі виникли суперечки

Дівчина з коханим гуляє по центру Києва і насолоджується кожним моментом. Парока цілується біля центральної ялинки, сміється і кружляє в обіймах, п'є зігріваючий глінтвейн і, здається, зовсім не помічає нікого навколо, насолоджуючись один одним.

"Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші, з новим 2022 роком! Вірте в себе, творіть для інших і любите більше " - підписала романтичне відео дівчина.

Підписники пари захопилися панує на відео атмосферою.

Дуже красиві і щасливі

Аничка, ви такі щасливі. Міцного здоров'я і взаємної міцної любові

Ви нереально красиві

Красива пара

Як він на вас дивиться

Які щирі закохані очі в обох

Приємно на вас дивитися

Які милі!

Ви такі класні! Бережіть свою любов!

Також не обійшлося без критичного зауваження на адресу Богдан. Шанувальники жваво посперечалися, яка шуба на дівчині - натуральна або штучна, і виступили проти носіння одягу зі шкур тварин.

Натуральне хутро - моветон. І спонсорування вбивства тварин!

Я ось теж не зрозуміла - це натуральний або зам

Погано, якщо натуральний і Аня рекламує натуральне хутро

Блін, якщо натуральний - то це зашквар

Скріншот (instagram.com/hannastorozhuk)