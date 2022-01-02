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Холостяк 11 з нареченою Богдан не втрималися від почуттів у центрі Києва: у мережі виникли суперечки

Автор: Styler

"Холостяк 11" Михайло Заливако і його наречена, переможниця проекту Анна Богдан із задоволенням проводять час разом на радість шанувальникам шоу. Хоч щодо весілля пара мовчить, зате встигла підготувати танець молодят і щосили насолоджується романтикою!

Так, новорічні свята закохані зустрічають разом, а доказом тому стало миле відео з Instagram Ганна. До речі, аналогічний ролик запостив на сторінці і сам Михайло.

Дівчина з коханим гуляє по центру Києва і насолоджується кожним моментом. Парока цілується біля центральної ялинки, сміється і кружляє в обіймах, п'є зігріваючий глінтвейн і, здається, зовсім не помічає нікого навколо, насолоджуючись один одним.

"Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші, з новим 2022 роком! Вірте в себе, творіть для інших і любите більше " - підписала романтичне відео дівчина.

Підписники пари захопилися панує на відео атмосферою.

  • Дуже красиві і щасливі
  • Аничка, ви такі щасливі. Міцного здоров'я і взаємної міцної любові
  • Ви нереально красиві
  • Красива пара
  • Як він на вас дивиться
  • Які щирі закохані очі в обох
  • Приємно на вас дивитися
  • Які милі!
  • Ви такі класні! Бережіть свою любов!

Також не обійшлося без критичного зауваження на адресу Богдан. Шанувальники жваво посперечалися, яка шуба на дівчині - натуральна або штучна, і виступили проти носіння одягу зі шкур тварин.

  • Натуральне хутро - моветон. І спонсорування вбивства тварин!
  • Я ось теж не зрозуміла - це натуральний або зам
  • Погано, якщо натуральний і Аня рекламує натуральне хутро
  • Блін, якщо натуральний - то це зашквар

Скріншот (instagram.com/hannastorozhuk)

Нагадаємо, що раніше Богдан відкрила завісу над приватним життям, своїм минулим і розповіла про стосунки Заливако з її мамою.

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ХолостякМихаил Заливако