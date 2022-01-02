Холостяк 11 с невестой Богдан не удержались от чувств в центре Киева: в сети возникли споры

Девушка с любимым гуляет по центру Киева и наслаждается каждым моментом. Парока целуется у центральной елки, смеется и кружиться в объятиях, пьет согревающий глинтвейн и, кажется, вовсе не замечает никого вокруг, наслаждаясь друг другом.

"Мечты должны становиться реальностью. Чтобы они сбывались, нужно немного терпения, больше труда и как можно больше веры. Мои хорошие, с новым 2022 годом! Верьте в себя, творите для других и любите больше" - подписала романтичное видео девушка.

Подписчики пары восхитились царящей на видео атмосферой.

Очень красивые и счастливые

Аничка, вы такие счастливые. Крепкого здоровья и взаимной крепкой любви

Вы нереально красивые

Красивая пара

Как он на вас смотрит

Какие искренние влюбленные глаза у обоих

Приятно на вас смотреть

Какие милые!

Вы такие классные, ребята! Берегите свою любовь!

Также не обошлось без критического замечания в адрес Богдан. Поклонники оживленно поспорили, какая шуба на девушке – натуральная или искусственная, и выступили против ношения одежды из шкур животных.

Натуральный мех- моветон. И спонсирование убийства животных!

Я вот тоже не поняла - это натуральный или зам

Плохо, если натуральный и Аня рекламирует натуральный мех

Блин, если натуральный - то это зашквар

Скриншот (instagram.com/hannastorozhuk)