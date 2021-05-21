Холостяк 11: всі претендентки на перемогу в шоу (фото)

Головний герой шоу Михайло Заливако зробить свій вибір, зізнавшись у почуттях однієї з претенденток на своє серце.

Вперше в історії проекту у фіналі опинилися відразу три дівчини: Розалі, Аня і Юля, розповіла прес-служба СТБ Lite . Тож емоції і очікування - на межі.

"Сьогодні мене чекає прийняття рішення. Від нього залежить подальше життя після проекту. Мене чекає яскраве майбутнє, тому що я так хочу. І я знаю, що так можна",- поділився думками Холостяк напередодні фіналу.

Претендентки на серце Холостяка

Аня

Розалі

Юля

Всі дівчата чекають рішення головного героя шоу (фото: СТБ)

Кожна з учасниць зараз - в передчутті останніх побачень в рамках проекту "Холостяк", які відбудуться в місті майбутнього - Дубаї!

Однак про повернення Юлі "Зайки" суперниці ще поки не знають, а значить, і не здогадуються, що у фіналі їх виявиться троє. Як же Аня і Розалі відреагують на чергове повернення "Зайки"? І який неймовірний скандал піде за такою новиною?

Традиційно, останнє побачення на проекті - це можливість усамітнитися і провести більше часу з Холостяком. Обговорення майбутнього і спільного життя приведуть до розбіжностей з однією з учасниць. Невже дівчина відмовиться переїжджати до Харкова, тим самим зіпсувавши взаємини з головним героєм за крок від фіналу?

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У жаркому Дубаї чоловік зробить все можливе для фіналісток, щоб здивувати їх і незвично провести час. Екстрим і навіть сніг реальні там, де завжди літо, якщо є почуття. Для кого з дівчат Холостяк приготував несподіване побачення, в ході якого атмосфера буде лише загострюватися? З ким Міші доведеться з'ясовувати стосунки?

І головна подія 12 випуску і цієї весни - фінальна церемонія вручення каблучки. Головний герой зізнається в коханні лише одній з фіналісток і подарує довгоочікуване кільце! Хто стане обраницею Михайла Заливако?