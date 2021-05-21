Не хотів спілкуватися і бачитися: екс-чоловік Камінської зробив несподівану заяву про стосунки зі співачкою

"Чую про себе певні вирази, слова, чутки. Я від них в шоці. Навіть не знаю, чому. Починаю гортати свою сторінку, Може я себе якось так веду? І я не знаю чому мене вважають якимось деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, що я не такий, 100%", - запевнив Едгар.

Він висловився про розлучення і зізнався, що прийняв таке рішення тому, що не бачив спільного майбутнього зі співачкою.

"Я не хотів не спілкуватися, не бачитися. Але я бачу, що там майбутнього не буде, і це травмонебезпечно для дітей. В силу свого характеру, я зміг прийняти таке рішення, і я знаю, що зробив правильно", - зазначив пластичний хірург.

Едгар зробив зізнання про спілкування з екс-дружиною

За його словами, людям страшно не те, що розлучатися – вони часто не можуть навіть розійтися і "тягнуть гуму", але, в підсумку, лише роблять один одному боляче.

Едгару неприємно, що Слава іноді дозволяє собі неприємні висловлювання на його адресу.

"Я ніколи не був противником зустрітися, побачитися. Але коли потім ти чуєш, як про тебе говорять, висловлюються, то, звичайно, не хочеться. Неприємно, коли близька людина, рідна про тебе висловлюється в емоціях. Це якось не дуже", - зізнався він.