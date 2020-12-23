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Хотіли провести свята разом: інсайдер розкрив таємні плани Бреда Пітта і Анджеліни Джолі

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 20:25
Хотіли провести свята разом: інсайдер розкрив таємні плани Бреда Пітта і Анджеліни Джолі Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/bazaaruk)
Автор: Lite

Бред Пітт і Анджеліна Джолі, як і раніше, хвилюють серця фанатів, незважаючи на те, що розлучилися чотири роки тому. І головна тема напередодні свят: як екс-подружжя планує відзначати. Оскільки колишні кохані завели спільних дітей, їх плани не можуть не перетинатися. Виявляється, вихід знайшовся досить оригінальний.

Хотіли провести свята разом: інсайдер розкрив таємні плани Бреда Пітта і Анджеліни ДжоліЕкс-подружжя хотіло провести свята разом (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Так, за словами інсайдера, Бред Пітт може провести ніч напередодні Різдва зі своїми біологічними дітьми: з 14-річною Шайло, а також 11-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн. А ось прийомних дітей колишня дружина до актора не пустила. Втім, за чутками, старший Меддокс і сам не горить бажанням спілкуватися з батьком.

Цікаво, що незважаючи на ворожнечу і конфлікти, Анджеліна і Бред всерйоз розглядали можливість провести Різдво разом. Все заради тих же дітей. Але в результаті переговорів, як запевняє анонімне джерело, на перший план вийшло непомірне его обох, що і завадило статися різдвяному диву. Інакше таке возз'єднання вічно конфліктуючих акторів назвати не можна.

Нагадаємо, не так давно Анделина Джолі виступила зі зверненням до всіх жінок світу, в якому закликала забезпечити собі захист напередодні різдвяних свят. Тому що в цей період домашнє насильство може процвітати.

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