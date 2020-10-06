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Господиня: Камалія без макіяжу похвалилася своїм урожаєм

Автор: Lite

Співачка поділилася домашніми знімками з городу

Українська співачка Камалія, дружина мільйонера Мохаммада Захура, показала життя своєї сім'ї після перенесеної хвороби. Нещодавно вся сім'я артистки - вона сама, її чоловік і доньки-двійнята перехворіли коронавірусом, однак зараз всі вони вже відчувають себе добре, а дівчатка повернулися в школу.

Сама ж Камалія з задоволенням возиться на власному городі - вони живуть у приватному будинку з ділянкою. На своїй Instagram-сторінці зірка поділилася милими домашніми кадрами, на яких похвалилася урожаєм помідорів.

На фото 43-річна співачка зображена в довгому літньому платті з квітковим принтом і без краплі макіяжу на обличчі. Волосся вона зібрала в хвіст, а в руках тримає тазик з томатами. Також вона показала свої грядки з овочами.

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"А ось і мій томатний урожай. Перед першою репетицією після "корони" встигла забігти на город. В цьому році помідорчики (і не тільки) вродили", - поділилася задоволена Камалія.

Камалія похвалилася природною красою і значним урожаєм томатів (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Фолловери прийшли в захват від натуральної краси і господарності артистки і залишили їй багато теплих слів в коментарях.

  • Приємне фото .... краса в простому
  • Хозяюшка-красуня! Здоров'я сім'ї!
  • Урожай що треба , рада, що ви вже у строю
  • Дивовижна жінка
  • Помідори...диво))) А Ви-господиня!!!
  • Не дивно,що Захур полюбивши таку чудову жінку, господиню, красуню і просто прекрасну людину! Поважаю!!
  • Яка краса
  • Яка Ви молодчинка
  • З відмінним урожаєм
  • Красу. Господиня
  • Урожай відмінний,як і красуня-господиня! Рада бачити Вас у гарному настрої!
  • Розумниця! У всіх відношеннях!

Нагадаємо, що Камалія захворіла коронавірусом ще на початку вересня. 11 числа 43-річна артистка зізналася, що вірус підтвердили у всіх членів її сім'ї.

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Новини України Камалия