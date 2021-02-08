Вона ідеальна: 20-річна дочка Джуда Лоу блиснула розкішною фігурою в новій зйомці

Кар'єра старшої дочки Джуда Лоу останнім часом стрімко розвивається. Айріс Лоу стала обличчям відразу двох відомих брендів: Dior і Bvlgari. Для реклами останнього юна красуня приміряла досить відверте вбрання, підкоривши мережу своєю розкішною фігурою.

Дівчина позує в чорному напівпрозорому платті на тонких бретелях з довгими рукавами і відвертим декольте. Доповнюють її образ підвіски, кільця і сережки від знаменитого будинку, а також крихітна блідо-рожева сумочка. Виглядає Айріс неймовірно стильно і, як завжди, спокусливо.

Айріс у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/lirisaw)

Фанати засипали зірку компліментами, називаючи її "найкрасивішою в світі" і "королевою". Багато хто поцікавився, від кого шикарне плаття Айріс.

Нагадаємо, модель і зірка мережі прославилася, в першу чергу, як дочка знаменитого актора. Але рідкісна краса Айріс, яка успадкувала кращі риси батьків, допомогла їй в рекордні терміни отримати масу вигідних контрактів.

До речі, нещодавно свої знімки для Bvlgari показала ще одна популярна модель - Барбара Палвін. Їй зробили образ більш стриманий, але неймовірно жіночний.