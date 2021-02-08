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Она идеальна: 20-летняя дочь Джуда Лоу блеснула роскошной фигурой в новой съемке

Автор: Lite

Айрис Лоу стала лицом новой рекламной кампании Bvlgari. Модель примерила соблазнительный наряд, восхитив сеть красотой.

Фото девушка выложила в своем блоге сети Instagram.

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Карьера старшей дочери Джуда Лоу в последнее время стремительно развивается. Айрис Лоу стала лицом сразу двух известных брендов: Dior и Bvlgari. Для рекламы последнего юная красавица примерила достаточно откровенный наряд, покорив сеть своей роскошной фигурой.

Девушка позирует в черном полупрозрачном платье на тонких бретельках с длинными рукавами и откровенным декольте. Дополняют ее образ подвески, кольца и серьги от знаменитого дома, а также крошечная бледно-розовая сумочка. Выглядит Айрис невероятно стильно и, как всегда, соблазнительно.

Айрис в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/lirisaw)

Фанаты засыпали звезду комплиментами, называя ее "самой красивой в мире" и "королевой". Многие поинтересовались, от кого шикарное платье Айрис.

Напомним, модель и звезда сети прославилась, в первую очередь, как дочь знаменитого актера. Но редкая красота Айрис, которая унаследовала лучшие черты родителей, помогла ей в рекордные сроки получить массу выгодных контрактов

К слову, недавно свои снимки для Bvlgari показала еще одна популярная модель - Барбара Палвин. Ей сделали образ более сдержанный, но невероятно женственный.

Ранее Айрис показала откровенные фото из собственной постели.

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Новости Украины актермодельотецДжуд Лоу
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